В ISW объяснили, почему Путин не планирует вести честные переговоры с Украиной

Российский президент Владимир Путин. Фото: Sputnik/Kristina Kormilitsyna

Российский диктатор Владимир Путин аргументирует войну в Украине как борьбу РФ против западных стран. Это говорит о том, что он не планирует вести честные переговоры с Украиной и проводит информационную кампанию по убеждению Запада предать Украину посредством переговоров.

Об этом пишет Институт изучения войны.

Читайте также:

Зачем это Путину

"Путин, вероятно, намеренно и ложно выставляет Украину бесправной пешкой в конфликте между Россией и Западом, чтобы замаскировать свои экспансионистские и максималистские цели по установлению полного эффективного российского контроля над Украиной", — говорят аналитики.

Как известно, 1 января Путин заявил о переговорах. Такое его заявление показывает, что он намерен вести их только с западными странами по поводу будущего Украины.

Влияние РФ на западные страны

"Ранее Путин придерживался подобной линии, когда выдвинул два ультиматума Соединенным Штатам и НАТО в декабре 2021 года, у которых была цель заставить Запад признать сферу влияния России в Восточной Европе, уступив существенные элементы суверенитета Украины во имя деэскалации конфликта между Западом и Россией, который разжигал Путин", — напомнили в Институте.

В ведомстве добавили, что любой сигнал от западных стран по поводу переговоров о будущем нашей страны без Украины будет для России причиной того, что она может навязывать свои желания странам, которые, как она считает, находятся в сфере влияния.

Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что война в Украине будет продолжительной и затяжной. Он убежден, что Россия может прибегнуть к имитации инициативы в переговорах с Украиной, чтобы победить в войне.