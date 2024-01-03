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В ISW объяснили, почему Путин не планирует вести честные переговоры с Украиной

3 января 2024 07:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В ISW объяснили, почему Путин не планирует вести честные переговоры с Украиной
Российский президент Владимир Путин. Фото: Sputnik/Kristina Kormilitsyna
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российский диктатор Владимир Путин аргументирует войну в Украине как борьбу РФ против западных стран. Это говорит о том, что он не планирует вести честные переговоры с Украиной и проводит информационную кампанию по убеждению Запада предать Украину посредством переговоров.

Об этом пишет Институт изучения войны.

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Зачем это Путину

"Путин, вероятно, намеренно и ложно выставляет Украину бесправной пешкой в конфликте между Россией и Западом, чтобы замаскировать свои экспансионистские и максималистские цели по установлению полного эффективного российского контроля над Украиной", — говорят аналитики.

Как известно, 1 января Путин заявил о переговорах. Такое его заявление показывает, что он намерен вести их только с западными странами по поводу будущего Украины.

Влияние РФ на западные страны

"Ранее Путин придерживался подобной линии, когда выдвинул два ультиматума Соединенным Штатам и НАТО в декабре 2021 года, у которых была цель заставить Запад признать сферу влияния России в Восточной Европе, уступив существенные элементы суверенитета Украины во имя деэскалации конфликта между Западом и Россией, который разжигал Путин", — напомнили в Институте.

В ведомстве добавили, что любой сигнал от западных стран по поводу переговоров о будущем нашей страны без Украины будет для России причиной того, что она может навязывать свои желания странам, которые, как она считает, находятся в сфере влияния.

Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что война в Украине будет продолжительной и затяжной. Он убежден, что Россия может прибегнуть к имитации инициативы в переговорах с Украиной, чтобы победить в войне.

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