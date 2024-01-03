В ISW пояснили, чому Путін не планує вести чесні переговори з Україною

Російський президент Володимир Путін. Фото: Sputnik/Kristina Kormilitsyna

Російський диктатор Володимир Путін аргументує війну в Україні як боротьбу РФ проти західних країн. Це говорить про те, що він не планує вести чесні перемовини з Україною та проводить інформаційну кампанію щодо переконання Заходу зрадити Україну за допомогою переговорів.

Про це пише Інститут вивчення війни.

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Для чого це Путіну

"Путін, ймовірно, навмисно і неправдиво виставляє Україну безправним пішаком у конфлікті між Росією і Заходом, щоб замаскувати свої експансіоністські і максималістські цілі щодо встановлення повного ефективного російського контролю над Україною", — кажуть аналітики.

Як відомо, 1 січня Путін заявив про переговори. Така його заява показує, що він має намір вести їх лише із західними країнами щодо майбутнього України.

Вплив РФ на західні країни

"Раніше Путін дотримувався подібної лінії, коли висунув два ультиматуми Сполученим Штатам і НАТО в грудні 2021 року, які мали на меті змусити Захід визнати сферу впливу Росії у Східній Європі, поступившися суттєвими елементами суверенітету України в ім'я деескалації конфлікту між Заходом і Росією, який розпалював Путін", — нагадали в Інституті.

У відомстві додали, що будь-який сигнал від західних країн щодо перемовин про майбутнє нашої країни без України буде для Росії причиною того, що вона має можливість нав'язувати свої бажання країнам, які, як вона вважає, перебувають у сфері впливу.

Нагадаємо, раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що війна в Україні буде тривалою та затяжною. Він переконаний, що Росія може вдатися до імітації ініціативи у перемовинах з Україною, щоб перемогти у війні.