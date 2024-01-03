Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В ISW пояснили, чому Путін не планує вести чесні переговори з Україною arrow

В ISW пояснили, чому Путін не планує вести чесні переговори з Україною

3 січня 2024 07:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В ISW пояснили, чому Путін не планує вести чесні переговори з Україною
Російський президент Володимир Путін. Фото: Sputnik/Kristina Kormilitsyna
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російський диктатор Володимир Путін аргументує війну в Україні як боротьбу РФ проти західних країн. Це говорить про те, що він не планує вести чесні перемовини з Україною та проводить інформаційну кампанію щодо переконання Заходу зрадити Україну за допомогою переговорів. 

Про це пише Інститут вивчення війни. 

Читайте також:

Для чого це Путіну

"Путін, ймовірно, навмисно і неправдиво виставляє Україну безправним пішаком у конфлікті між Росією і Заходом, щоб замаскувати свої експансіоністські і максималістські цілі щодо встановлення повного ефективного російського контролю над Україною", — кажуть аналітики.

Як відомо, 1 січня Путін заявив про переговори. Така його заява показує, що він має намір вести їх лише із західними країнами щодо майбутнього України.

Вплив РФ на західні країни

"Раніше Путін дотримувався подібної лінії, коли висунув два ультиматуми Сполученим Штатам і НАТО в грудні 2021 року, які мали на меті змусити Захід визнати сферу впливу Росії у Східній Європі, поступившися суттєвими елементами суверенітету України в ім'я деескалації конфлікту між Заходом і Росією, який розпалював Путін", — нагадали в Інституті.

У відомстві додали, що будь-який сигнал від західних країн щодо перемовин про майбутнє нашої країни без України буде для Росії причиною того, що вона має можливість нав'язувати свої бажання країнам, які, як вона вважає, перебувають у сфері впливу. 

Нагадаємо, раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що війна в Україні буде тривалою та затяжною. Він переконаний, що Росія може вдатися до імітації ініціативи у перемовинах з Україною, щоб перемогти у війні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

20 грудня 2023

14:33 У Росії ухвалили рішення про вихід з УЄФА — що відомо

Актуальне по темі