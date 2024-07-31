Из-за ограниченных возможностей Россия прибегает к периодическим импульсивным атакам.

Запуск крылатой ракеты "Калибр" в Крыму по наземной установке. Иллюстративное фото: Flickr

Из-за нехватки потенциала для масштабного наступления в Украине российское командование прибегает к периодическим импульсивным механизированным атакам. Они, в свою очередь, дорого обходятся как оккупантам, так и Силам обороны.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

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России не хватает возможностей для наступления

Российские войска провели пять механизированных атак силами от взвода в батальон на западе Донецкой области 29 и 30 июля.

По мнению аналитиков, такие локальные механизированные наступления, вероятно, являются проявлением прогнозируемого российского летнего наступления — российским войскам, скорее всего, не хватает более широкого оперативного потенциала для проведения отдельной восстановленной наступательной операции в Донецкой области или где-нибудь на фронте этим летом.

По оценкам ISW, российские войска, вероятно, пытаются захватить Константиновку и перерезать трассу Т-0524 Угледар-Константиновка, заставив украинских военных отступить из этого района.

Американские эксперты отмечают, что периодические и пульсирующие российские механизированные атаки, вероятно, отражают степень текущего наступательного потенциала России и РФ вряд ли проведет новую отдельную летнюю наступательную операцию через материальные и человеческие ограничения.

По анализу ISW, российские войска пытаются проводить одновременные широкомасштабные наступательные операции в течение всей войны, но способны проводить наступательные операции "импульсами" на разных участках фронта, когда на одном участке интенсивность снижается, а на другом — растет.

В течение лета российские войска периодически проводили взводные и ротные механизированные атаки на Лиманском, Часовоярском и Авдеевском направлениях в Донецкой области, а в последнее время усилили наступательные действия западнее и юго-западнее Донецка.

Российские войска также передислоцировали части 90-й танковой дивизии Центрального военного округа (41-й общевойсковой армии) из Авдеевки юго-западнее Донецка, что свидетельствует о том, что военное командование РФ может считать, что российские войска вряд ли смогут добиться быстрых тактических успехов. вблизи Авдеевки и меняет приоритеты в районе Донецка на другие.

Планы врага на фронте

Специалисты предполагают, что российские войска, вероятно, перебросят дополнительные механизированные силы в этот район, чтобы использовать летом 2024 слабые места в украинской линии фронта и достичь определенного территориального продвижения, хотя и ограниченного.

Российское военное командование может решить, что этих периодических, пульсирующих механизированных атак либо достаточно для достижения пересмотренных, более ограниченных целей на лето 2024 года, либо что эти атаки являются пределом текущих возможностей российских войск.

А также может намереться представить ограниченные тактические успехи на западе Донецкой области, включая перерезание трассы Угледар-Константиновка, как главную победу для русского народа. Военное командование РФ, возможно, также пытается подтолкнуть деградированные российские войска в этом регионе продвинуться как можно дальше до того, как их боевые возможности достигнут кульминации, несмотря на потери, которые они понесут в этом процессе.

Готовность российского военного командования достигать ограниченных тактических успехов в обмен на значительные потери бронетехники будет становиться все дороже, поскольку оккупанты будут тратить ограниченные запасы вооружения и техники советских времен в ближайшие годы.

"Цена такого подхода будет оставаться высокой, если российское военное командование и дальше не сможет усвоить уроки, полученные из трудностей механизированного маневра на почти прозрачном поле боя в Украине, и если российское правительство и дальше не будет желать дальнейшей мобилизации российской оборонной промышленности", — говорят аналитики.

Указывают специалисты и на то, что продолжающиеся российские наступательные операции также дорого стоят украинским защитникам и, вероятно, преследуют цель ухудшить украинские возможности из-за истощения, независимо от того, достигнут ли они значительных успехов или нет.

"Такой подход к истощению согласуется с общей стратегией Путина по отношению к Украине, которая основывается на предположении, что Россия сможет удержать любую территорию, которую захватят российские войска, и что Россия победит, если западная поддержка Украины будет продолжаться дольше, чем она сама", — подытожили в ISW.

Напомним, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали более 1060 российских захватчиков. Также удалось уничтожить девять танков и 52 единицы автомобильной техники врага.

Ранее спикер Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев опроверг информацию американского Института изучения войны о прорыве российских оккупантов в Волчанске. Он подчеркнул, что ситуация там действительно сложная, однако это не соответствует действительности.