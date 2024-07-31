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Мінус танки та тисяча окупантів — у Генштабі назвали втрати ворога за добу

31 липня 2024 08:36
Катерина Османська - Редактор
Втрати Росії на війні стрімко зростають — дані Генштабу
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine
Катерина Османська - Редактор

За минулу добу Збройні сили України ліквідували понад 1 060 російських загарбників. Також вдалося знищити дев'ять танків та 52 одиниці автомобільної техніки ворога.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у середу, 31 липня.  

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Станом на середу, 31 липня, загальні втрати росіян становлять:

  • особового складу — близько 578 120 (+1060) осіб;
  • танків — 8 390 (+9) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 16 161 (+20) одиниця;
  • артилерійських систем — 16 086 (+30) одиниць;
  • РСЗВ — 1 131 (+1) одиниця;
  • засобів ППО — 907 (+1) одиниць;
  • літаків — 363 (+0) одиниці;
  • гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 12 853 (+21) одиниці;
  • крилатих ракет — 2 407 (+1) одиниць;
  • кораблів — 28 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 21 739 (+52) одиниць;
  • спеціальної техніки — 2 697 (+1) одиниць.
втрати окупантів 31 липня
Втрати російських окупантів 31 липня. Фото: Генштаб

Нагадаємо, українські дрони минулої ночі атакували три військових аеродроми на території Росії. Також під удар безпілотників потрапив один з нафтопереробних заводів країни-агресорки.

В ГУР розповіли, що під час удару по аеродрому "Оленья" в Росії було пошкоджено одразу два бомбардувальники Ту-22М3. Ремонт цих літаків триватиме щонайменше кілька місяців.

Раніше ми писали, що під час підготовки до ремонту технологічного обладнання на найбільшому газовому родовищі "Роснєфті" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі сталася детонація газоповітряної суміші. Внаслідок вибуху загинула одна особа, ще семеро отримали травми. 

ЗСУ росіяни військова техніка Генштаб ЗСУ війна в Україні

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