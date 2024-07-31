Потери России на войне стремительно растут — данные Генштаба

Минус танки и тысяча оккупантов — в Генштабе назвали потери врага за сутки
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали более 1 060 российских захватчиков. Также удалось уничтожить девять танков и 52 единиц автомобильной техники врага.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в среду, 31 июля.
Потери оккупантов в войне
По состоянию на среду, 31 июля, общие потери россиян составляют:
- личного состава — около 578 120 (+1060) человек;
- танков — 8 390 (+9) единиц;
- боевых бронированных машин — 16 161 (+20) единица;
- артиллерийских систем — 16 086 (+30) единиц;
- РСЗО — 1 131 (+1) единица;
- средств ПВО — 907 (+1) единиц;
- самолетов — 363 (+0) единицы;
- вертолетов — 326 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 12 853 (+21) единицы;
- крылатых ракет — 2 407 (+1) единиц;
- кораблей — 28 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 21 739 (+52) единиц;
- специальной техники — 2 697 (+1) единиц.
Напомним, украинские дроны прошлой ночью атаковали три военных аэродрома на территории России. Также под удар беспилотников попал один из нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессора.
В ГУР рассказали, что во время удара по аэродрому "Оленья" в России были повреждены сразу два бомбардировщика Ту-22М3. Ремонт этих самолетов продлится не менее нескольких месяцев.
Ранее мы писали, что при подготовке к ремонту технологического оборудования на крупнейшем газовом месторождении "Роснефти" в Ямало-Ненецком автономном округе произошла детонация газовоздушной смеси. В результате взрыва погиб один человек, еще семеро получили травмы.
Читайте Новини.LIVE!