Потери России на войне стремительно растут — данные Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали более 1 060 российских захватчиков. Также удалось уничтожить девять танков и 52 единиц автомобильной техники врага.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в среду, 31 июля.

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По состоянию на среду, 31 июля, общие потери россиян составляют:

личного состава — около 578 120 (+1060) человек;

танков — 8 390 (+9) единиц;

боевых бронированных машин — 16 161 (+20) единица;

артиллерийских систем — 16 086 (+30) единиц;

РСЗО — 1 131 (+1) единица;

средств ПВО — 907 (+1) единиц;

самолетов — 363 (+0) единицы;

вертолетов — 326 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 12 853 (+21) единицы;

крылатых ракет — 2 407 (+1) единиц;

кораблей — 28 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 21 739 (+52) единиц;

специальной техники — 2 697 (+1) единиц.

Потери российских оккупантов 31 июля. Фото: Генштаб

Напомним, украинские дроны прошлой ночью атаковали три военных аэродрома на территории России. Также под удар беспилотников попал один из нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессора.

В ГУР рассказали, что во время удара по аэродрому "Оленья" в России были повреждены сразу два бомбардировщика Ту-22М3. Ремонт этих самолетов продлится не менее нескольких месяцев.

Ранее мы писали, что при подготовке к ремонту технологического оборудования на крупнейшем газовом месторождении "Роснефти" в Ямало-Ненецком автономном округе произошла детонация газовоздушной смеси. В результате взрыва погиб один человек, еще семеро получили травмы.