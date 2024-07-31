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Минус танки и тысяча оккупантов — в Генштабе назвали потери врага за сутки

31 июля 2024 08:36
Катерина Османская - Редактор
Потери России на войне стремительно растут — данные Генштаба
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine
Катерина Османская - Редактор

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали более 1 060 российских захватчиков. Также удалось уничтожить девять танков и 52 единиц автомобильной техники врага.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в среду, 31 июля.

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По состоянию на среду, 31 июля, общие потери россиян составляют:

  • личного состава — около 578 120 (+1060) человек;
  • танков — 8 390 (+9) единиц;
  • боевых бронированных машин — 16 161 (+20) единица;
  • артиллерийских систем — 16 086 (+30) единиц;
  • РСЗО — 1 131 (+1) единица;
  • средств ПВО — 907 (+1) единиц;
  • самолетов — 363 (+0) единицы;
  • вертолетов — 326 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 12 853 (+21) единицы;
  • крылатых ракет — 2 407 (+1) единиц;
  • кораблей — 28 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 21 739 (+52) единиц;
  • специальной техники — 2 697 (+1) единиц.
потери окупантов 31 июля
Потери российских оккупантов 31 июля. Фото: Генштаб

Напомним, украинские дроны прошлой ночью атаковали три военных аэродрома на территории России. Также под удар беспилотников попал один из нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессора.

В ГУР рассказали, что во время удара по аэродрому "Оленья" в России были повреждены сразу два бомбардировщика Ту-22М3. Ремонт этих самолетов продлится не менее нескольких месяцев.

Ранее мы писали, что при подготовке к ремонту технологического оборудования на крупнейшем газовом месторождении "Роснефти" в Ямало-Ненецком автономном округе произошла детонация газовоздушной смеси. В результате взрыва погиб один человек, еще семеро получили травмы.

ВСУ россияне военная техника Генштаб ВСУ война в Украине

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