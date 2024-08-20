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В ISW объяснили, как лидер кадыровского спецназа испортил репутацию Путина

20 августа 2024 10:00
Катерина Османская - Редактор
Курская область — кадыровцы испортили репутацию Путина, призывая срочников воевать в регионе
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS
Катерина Османская - Редактор

Командующий чеченским спецназом "Ахмат" Апти Алаудинов усугубил ситуацию в России, призвав срочников участвовать в боевых действиях в Курской области. Тем самым он отверг опасения родственников срочников, которых диктатор Владимир Путин уверял, что тех на войну не отправляют.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики рассказали, что 19 августа Алаудинов записал видеообращение, где ответил на "рыдания и истерики" по поводу российских солдат срочной службы, которых отправили воевать в Курскую область. Он  пожаловался, что их родители относятся к 18-летним ребятам как к детям. 

Также Алаудинов заявил, что российские срочники являются сотрудниками Минобороны России и "должны защищать свою страну". В то же время он пожаловался, что они просто "напрасно едят государственный хлеб... и уходят домой".

Кроме того, в отчете говорится, что командир чеченского спецназа "Ахмат" ответил на жалобы о том, что срочникам мало платят. Для решения финансового вопроса он призвал солдат срочной службы подписывать контракт.

Вместе с тем Алаудинов призвал старых и молодых россиян "стоять в строю", поскольку "враг пришел в Россию". Также он заявил, что "не погибнет никто, кому не суждено было умереть, но если вы умрете, защищая Россию и свою веру в Бога, то попадете в рай".

Аналитики также обратили внимание, что в Telegram-канале, связанном с группой "Аида" "Ахмата", 19 августа также утверждали, что призывники, которых они встретили в Судже Курской области, не 18-летние, а в возрасте от 21 до 25-летних. Там также предположили: тот факт, что украинские войска находятся на территории РФ, "важнее любых обсуждений о потерях среди российских призывников".

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Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

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