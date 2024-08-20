Курська область — кадирівці зіпсували репутацію Путіна, закликаючи строковиків воювати в регіоні

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Командувач чеченського спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов погіршив ситуацію в Росії, закликавши строковиків брати участь у бойових діях в Курській області. Тим самим він відкинув побоювання родичів призовників, яких диктатор Володимир Путін запевняв, що тих на війну не відправляють.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики розповіли, що 19 серпня Алаудінов записав відеозвернення, де відповів на "ридання та істерики" з приводу російських солдатів строкової служби, яких відправили воювати у Курську область. Він поскаржився, що їхні батьки ставляться до 18-річних хлопців як до дітей.

Також Алаудінов заявив, що російські строковики є співробітниками Міноборони Росії і "повинні захищати свою країну". Водночас він поскаржився, що вони просто "дарма їдять державний хліб... і йдуть додому".

Крім того, у звіті йдеться, що командир чеченського спецназу "Ахмат" відповів на скарги про те, що строковикам мало платять. Для розв'язання фінансового питання він закликав солдатів строкової служби підписувати контракт.

Разом з тим Алаудінов закликав старих та молодих росіян "стояти в строю", оскільки "ворог прийшов до Росії". Також він заявив, що "не загине ніхто, кому не судилося померти, але якщо ви помрете, захищаючи Росію і свою віру в Бога, то потрапите в рай".

Аналітики також звернули увагу, що в Telegram-каналі, пов’язаному з групою "Аїда" "Ахмата", 19 серпня також стверджували, що призовники, яких вони зустріли в Суджі Курської області, не 18-річні, а віком від 21 до 25-річних. Там також припустили: той факт, що українські війська перебувають на території РФ, "важливіший за будь-які обговорення про втрати серед російських призовників".