В ISW объяснили, как РФ пытается обострить напряженность между руководством Украины

Владимир Зеленский, Андрей Ермак и Валерий Залужный. Фото: facebook.com/ganna_maliar

Российские чиновники продолжают попытки обострить якобы напряженность между украинскими политическими и военными лидерами. Так, они распространяют слухи, что "высокопоставленные чиновники Запада обсуждают замену президента Украины Владимира Зеленского".

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики рассказали, что директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин 11 декабря безосновательно заявил, что "высокопоставленные чиновники Запада обсуждают замену президента Украины Владимира Зеленского на другого высокопоставленного украинского военного или политического чиновника".

"Российские источники все чаще распространяют сообщения о внутриукраинской политической напряженности, пытаясь дискредитировать украинское руководство и ослабить поддержку Украины Западом", — подчеркнули в ISW.

В то же время, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахян повторил российскую информационную операцию о том, что ливанская Хезболла и ХАМАС могут приобрести оружие "в Украине путем незаконных закупок" на международном форуме в Дохе 11 декабря. А заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев и несколько российских государственных СМИ сделали подобные заявления вскоре после начала войны Израиля и ХАМАС в октябре 2023 года.

Однако генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч в феврале 2023 года заявил, что его ведомство не нашло доказательств того, что "любой из миллиардов долларов оружия и помощи Украине был потерян из-за коррупции или направлен в чужие руки", что указывает на то, что иранские чиновники, вероятно, усиливают давнюю российскую информационную операцию.

Напомним, россияне часто распространяют фейки о военной и политической ситуации в Украине, чтобы породить вражду среди населения и разжечь конфликты внутри страны. Так, недавно РФ "вбросила" очередную ложь, что в Украине якобы агитируют воевать пожилых мужчин.