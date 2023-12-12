В ISW пояснили, як РФ намагається загострити напруженість між керівництвом України

Володимир Зеленський, Андрій Єрмак та Валерій Залужний. Фото: facebook.com / ganna_maliar

Російські урядовці продовжують спроби загострити нібито напруженість між українськими політичними та військовими лідерами. Відтак, вони поширюють чутки, що "високопосадовці Заходу обговорюють заміну президента України Володимира Зеленського".

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики розповіли, що директор російської Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін 11 грудня безпідставно заявив, що "високопосадовці Заходу обговорюють заміну президента України Володимира Зеленського на іншого високопоставленого українського військового чи політичного чиновника".

"Російські джерела все частіше поширюють повідомлення про внутрішньоукраїнську політичну напруженість, намагаючись дискредитувати українське керівництво та послабити підтримку України Заходом", — наголосили в ISW.

Водночас міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахян повторив російську інформаційну операцію про те, що ліванська Хезболла і ХАМАС можуть придбати зброю "в Україні шляхом незаконних закупівель" на міжнародному форумі в Досі 11 грудня. А заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв і кілька російських державних ЗМІ зробили подібні заяви незабаром після початку війни Ізраїлю та ХАМАС у жовтні 2023 року.

Однак генеральний інспектор Міністерства оборони США Роберт Сторч у лютому 2023 року заявив, що його відомство не знайшло доказів того, що "будь-який із мільярдів доларів зброї та допомоги Україні було втрачено через корупцію або спрямовано в чужі руки", що вказує на те, що іранські чиновники ймовірно, посилюють давню російську інформаційну операцію.

Нагадаємо, росіяни часто поширюють фейки про військову та політичну ситуацію в Україні, аби породити ворожнечу серед населення та розпалити конфлікти всередині країни. Так, нещодавно РФ "вкинула" чергову брехню, що в Україні нібито агітують воювати чоловіків похилого віку.