Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В ISW объяснили, зачем РФ обвиняет Украину в атаке беспилотником в Приднестровье arrow

В ISW объяснили, зачем РФ обвиняет Украину в атаке беспилотником в Приднестровье

19 марта 2024 07:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ISW объяснили, зачем РФ обвиняет Украину в атаке беспилотником в Приднестровье
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова безосновательно обвинила Украину в нанесении 17 марта удара с помощью беспилотника по военной базе в Приднестровье, пророссийской сепаратистской республике. Вероятно, это происходит в рамках продолжающейся гибридной операции Кремля, направленной на дестабилизацию ситуации в Молдове.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW) во вторник, 19 марта.

Читайте также:

Россия стремится дестабилизировать ситуацию в Молдове

Аналитики Института сообщили, что 17 марта Захарова заявила, что удар беспилотником в Приднестровье был украинской "попыткой расшатать ситуацию в регионе и посеять панику среди российских избирателей.

"Кроме того, Захарова утверждала, что официальные заявления Молдовы, отрицающие причастность Украины к удару, являются "смешным", а власти Приднестровья обвинили власти Молдовы в "неадекватной реакции" на удар и предыдущие "террористические атаки" в Приднестровье", — рассказали в ISW.

обломки дрона
Обломки дрона в Приднестровье. Фото: росСМИ

Бюро реинтеграции Молдавии ранее заявляло, что удар беспилотником был нанесен намеренно посеять страх и панику в Приднестровье. Он был частью враждебной информационной операции против Молдовы, а Украинский центр противодействия дезинформации обвинил Россию в нанесении удара с целью манипулирования информационным пространством.

В ISW отметили, что в настоящее время не могут независимо проверить детали атаки с помощью беспилотника в Приднестровье или определить ответственных лиц, но маловероятно, что украинские силы нанесли его, учитывая ограниченность средств, использованных при ударе, и незначительность цели.

В свою очередь, Россия или связанные с ней субъекты могут извлечь выгоду от удара, чтобы способствовать текущим усилиям Кремля установить информационные условия для оправдания ряда российских гибридных операций, направленных на дестабилизацию Молдовы.

Напомним, в Кишиневе прокомментировали информацию об атаке на воинскую часть в Приднестровье.

Мы также писали, что Кремль хочет использовать Приднестровье и Гагаузию, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове. Усиленное внимание к региону вызвано предстоящими переговорами о вступлении страны в ЕС и президентскими выборами.

война
Молдова
Украина
провокация
Приднестровье
ISW
дроны
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться