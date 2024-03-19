В ISW объяснили, зачем РФ обвиняет Украину в атаке беспилотником в Приднестровье

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Фото: Reuters

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова безосновательно обвинила Украину в нанесении 17 марта удара с помощью беспилотника по военной базе в Приднестровье, пророссийской сепаратистской республике. Вероятно, это происходит в рамках продолжающейся гибридной операции Кремля, направленной на дестабилизацию ситуации в Молдове.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW) во вторник, 19 марта.

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Аналитики Института сообщили, что 17 марта Захарова заявила, что удар беспилотником в Приднестровье был украинской "попыткой расшатать ситуацию в регионе и посеять панику среди российских избирателей.

"Кроме того, Захарова утверждала, что официальные заявления Молдовы, отрицающие причастность Украины к удару, являются "смешным", а власти Приднестровья обвинили власти Молдовы в "неадекватной реакции" на удар и предыдущие "террористические атаки" в Приднестровье", — рассказали в ISW.

Обломки дрона в Приднестровье. Фото: росСМИ

Бюро реинтеграции Молдавии ранее заявляло, что удар беспилотником был нанесен намеренно посеять страх и панику в Приднестровье. Он был частью враждебной информационной операции против Молдовы, а Украинский центр противодействия дезинформации обвинил Россию в нанесении удара с целью манипулирования информационным пространством.

В ISW отметили, что в настоящее время не могут независимо проверить детали атаки с помощью беспилотника в Приднестровье или определить ответственных лиц, но маловероятно, что украинские силы нанесли его, учитывая ограниченность средств, использованных при ударе, и незначительность цели.

В свою очередь, Россия или связанные с ней субъекты могут извлечь выгоду от удара, чтобы способствовать текущим усилиям Кремля установить информационные условия для оправдания ряда российских гибридных операций, направленных на дестабилизацию Молдовы.

Напомним, в Кишиневе прокомментировали информацию об атаке на воинскую часть в Приднестровье.

Мы также писали, что Кремль хочет использовать Приднестровье и Гагаузию, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове. Усиленное внимание к региону вызвано предстоящими переговорами о вступлении страны в ЕС и президентскими выборами.