В ISW пояснили, навіщо РФ звинувачує Україну в атаці безпілотником у Придністров'ї

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова. Фото: Reuters

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова безпідставно звинуватила Україну в завданні 17 березня удару за допомогою безпілотника по військовій базі в Придністров'ї, проросійській сепаратистській республіці. Ймовірно, це відбувається у рамках триваючої гібридної операції Кремля, спрямованої на дестабілізацію ситуації у Молдові.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW) у вівторок, 19 березня.

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Аналітики Інституту повідомили, що 17 березня Захарова заявила, ніби удар безпілотником в Придністров’ї був українською "спробою розхитати ситуацію в регіоні та посіяти паніку серед російських виборців".

"Крім того, Захарова стверджувала, що офіційні заяви Молдови, які заперечують причетність України до удару, є "смішним", а влада Придністров’я звинуватила владу Молдови в "неадекватній реакції" на удар і попередні "терористичні атаки" в Придністров’ї", — розповіли в ISW.

Уламки дрона в Придністров'ї. Фото: росЗМІ

Бюро реінтеграції Молдови раніше заявляло, що удар безпілотником був завданий навмисно, щоб посіяти страх і паніку в Придністров'ї. Він був частиною ворожої інформаційної операції проти Молдови, а Український центр протидії дезінформації звинуватив Росію в завданні удару з метою маніпулювання інформаційним простором.

В ISW зазначили, що наразі не можуть незалежно перевірити деталі атаку за допомогою безпілотника у Придністров'ї або визначити відповідальних осіб, але малоймовірно, що українські сили завдали його, враховуючи обмеженість засобів, використаних під час удару, і незначність цілі.

Своєю чергою, Росія або пов’язані з нею суб’єкти можуть отримати вигоду від удару, щоб сприяти поточним зусиллям Кремля встановити інформаційні умови для виправдання низки російських гібридних операцій, спрямованих на дестабілізацію Молдови.

Нагадаємо, у Кишиневі прокоментували інформацію про атаку на військову частину в Придністров'ї.

Ми також писали про те, що Кремль хоче використати Придністров'я і Гагаузію, аби дестабілізувати ситуацію у Молдові. Посилена увага до регіону спричинена майбутніми переговорами про вступ країни до ЄС і президентськими виборами.