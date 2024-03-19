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В ISW пояснили, навіщо РФ звинувачує Україну в атаці безпілотником у Придністров'ї

19 березня 2024 07:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В ISW пояснили, навіщо РФ звинувачує Україну в атаці безпілотником у Придністров'ї
Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова безпідставно звинуватила Україну в завданні 17 березня удару за допомогою безпілотника по військовій базі в Придністров'ї, проросійській сепаратистській республіці. Ймовірно, це відбувається у рамках триваючої гібридної операції Кремля, спрямованої на дестабілізацію ситуації у Молдові.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW) у вівторок, 19 березня.

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Аналітики Інституту повідомили, що 17 березня Захарова заявила, ніби удар безпілотником в Придністров’ї був українською "спробою розхитати ситуацію в регіоні та посіяти паніку серед російських виборців".

"Крім того, Захарова стверджувала, що офіційні заяви Молдови, які заперечують причетність України до удару, є "смішним", а влада Придністров’я звинуватила владу Молдови в "неадекватній реакції" на удар і попередні "терористичні атаки" в Придністров’ї", — розповіли в ISW.

уламки дрона
Уламки дрона в Придністров'ї. Фото: росЗМІ

Бюро реінтеграції Молдови раніше заявляло, що удар безпілотником був завданий навмисно, щоб посіяти страх і паніку в Придністров'ї. Він був частиною ворожої інформаційної операції проти Молдови, а Український центр протидії дезінформації звинуватив Росію в завданні удару з метою маніпулювання інформаційним простором. 

В ISW зазначили, що наразі не можуть незалежно перевірити деталі атаку за допомогою безпілотника у Придністров'ї або визначити відповідальних осіб, але малоймовірно, що українські сили завдали його, враховуючи обмеженість засобів, використаних під час удару, і незначність цілі.

Своєю чергою, Росія або пов’язані з нею суб’єкти можуть отримати вигоду від удару, щоб сприяти поточним зусиллям Кремля встановити інформаційні умови для виправдання низки російських гібридних операцій, спрямованих на дестабілізацію Молдови.

Нагадаємо, у Кишиневі прокоментували інформацію про атаку на військову частину в Придністров'ї.

Ми також писали про те,  що Кремль хоче використати Придністров'я і Гагаузію, аби дестабілізувати ситуацію у Молдові. Посилена увага до регіону спричинена майбутніми переговорами про вступ країни до ЄС і президентськими виборами.

війна
Молдова
Україна
провокація
Придністров'я
ISW
дрони
Росія

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