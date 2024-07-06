Владимир Путин хочет уничтожить Украину

Президент России Владимир Путин. Фото: Reuters

Заявления президента России Владимира Путина по поводу окончания войны свидетельствуют, что он заинтересован исключительно в уничтожении украинской государственности и идентичности. Диктатор рассчитывает, что Силы обороны не будут способны к эффективным контрнаступательным действиям.

Такое мнение вылавливают аналитики Института изучения войны (ISW) в субботу, 6 июня.

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Путин хочет уничтожения Украины

Аналитики уверены, что Путин использовал встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 5 июля для того, чтобы выступить против прекращения огня путем переговоров. Он выступает только за полное завершение войны путём уничтожения Украины.

5 июля на пресс-конференции с Орбаном Путин четко дал понять, что он против любого прекращения огня путем переговоров.

Лидер Кремля заявил, что соглашение между Россией и Украиной не должно привести к временному прекращению огня, поскольку это позволило бы Украине перегруппироваться и перевооружиться.

Однако в Институте отмечают, что, как постоянно демонстрируют его заявления и требования, Путин не желает соглашаться ни на что иное, кроме уничтожения украинской государственности и идентичности.

Путин требует как сдачи значительной части территории и населения Украины под российскую оккупацию, так и военной капитуляции Украины. Только тогда по его сценарию могут быть переговоры.

На что надеется Путин

По мнению ISW, уверенность Путина в способности России склонить Украину к капитуляции или выиграть затяжную войну на истощение основывается на оценке того, что Украина не сможет провести операционно значимые контрнаступательные операции.

Кроме того, Запад должен поспешить оказать Украине поддержку, необходимую для проведения контрнаступательных операций, чтобы разрушить расчеты Путина и избежать затягивания войны больше, чем необходимо для обеспечения мира, приемлемого для Украины и ее союзников.

Ранее мы рассказывали, что в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на прибытие премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. Там заявили, что решение совершить эту поездку венгерская сторона не согласовывала и не связывалась по этому поводу с Украиной.

Путин уверен в победе России в войне против Украины путем ползучей оккупации, истощения сил обороны и прекращения помощи со стороны западных партнеров. Об этом свидетельствует его нежелание вести какие-либо переговоры о мире.