Володимир Путін хоче знищити Україну

Президент Росії Володимир Путін. Фото: Reuters

Заяви президента Росії Володимира Путіна щодо закінчення війни свідчать, що він зацікавлений виключно у знищенні української державності та ідентичності. Диктатор розраховує, що Сили оборони не будуть здатні до ефективних контрнаступальних дій.

Таку думку виловлюють аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у суботу, 6 червня.

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Путін хоче знищення України

Аналітики впевнені, що Путін використав зустріч з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном 5 липня для того, щоб виступити проти припинення вогню шляхом переговорів. Він виступає лише за повне завершення війни шляхом знищення України.

5 липня на пресконференції з Орбаном Путін чітко дав зрозуміти, що він проти будь-якого припинення вогню шляхом переговорів.

Лідер Кремля заявив, що угода між Росією та Україною не повинна призвести до тимчасового припинення вогню, оскільки це дозволило б Україні перегрупуватися і переозброїтися.

Однак, в Інституті відзначають, що, як постійно демонструють його заяви і вимоги, Путін не бажає погоджуватися ні на що інше, окрім знищення української державності та ідентичності.

Путін вимагає як здачі значної частини території та населення України під російську окупацію, так і військової капітуляції України. Лише тоді, за його сценарієм, можуть бути переговори.

На що сподівається Путін

На думку ISW, впевненість Путіна у здатності Росії схилити Україну до капітуляції або виграти затяжну війну на виснаження ґрунтується на оцінці, що Україна не зможе провести операційно значущі контрнаступальні операції.

Окрім того, Захід повинен поспішити надати Україні підтримку, необхідну для проведення контрнаступальних операцій, щоб зруйнувати розрахунки Путіна і уникнути затягування війни більше, ніж це необхідно для забезпечення миру, прийнятного для України та її союзників.

Раніше ми розповідали, що в Міністерстві закордонних справ України відреагували на прибуття прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви. Там заявили, що рішення здійснити цю поїздку угорська сторона не погоджувала та не зв'язувалася з цього приводу з Україною.

Путін впевнений у перемозі Росії у війні проти України шляхом повзучої окупації, виснаження Сил оборони і припинення допомоги з боку західних партнерів. Про це свідчить його небажання вести будь-які переговори про мир.