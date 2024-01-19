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В ISW рассказали о производстве нового дрона в РФ — характеристики

19 января 2024 07:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ISW рассказали о производстве нового дрона в РФ — характеристики
Дрон Shahed-136. Фото: Минобороны Украины
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В России начали разработку бюджетного аналога иранского беспилотника "шахед" под названием "Ястреб". Дальность его полета 350 км, а боевая часть — 800 кг.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Производство аналога "шахеда" в России

Аналитики рассказали, что 18 января российское агентство ТАСС заявило, что в РФ запустили производство аналога иранского дрона Shahed под названием "Ястреб". Как известно, разработку дрона начало российское конструкторское бюро "Стратим". Дальность его полета 350 км, а боевая часть — 800 кг.

В компании заявили, что уже в первой половине 2024 года планируется начать летные испытания готового обновленного продукта. Отмечается, что захватчики будут использовать беспилотник "Ястреб" как приманку для отвлечения украинской ПВО. Такую тактику российские войска применяли ранее в серии ударов по Украине.

В отчете также сообщается, что 18 января министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Государственное конструкторское бюро по машиностроению "Радуга" в Московской области. Перед этим он дал предприятию задачу увеличить дальность полета неустановленного оружия с 250 километров до более 300 километров. Гендиректор компании Борис Обносов заявил, что предприятие уже опробовало оружие с дальностью полета 310 километров.

Также известно, что на предприятии удвоили штат, закупили новое испытательное оборудование и инструменты, увеличили производственные площади, установили 12-часовой рабочий режим, что позволяет 24-часовой режим работы и увеличение производства.

"Заявления Богатикова и некоторые факты свидетельствуют о том, что с начала полномасштабного вторжения России ГосМКБ "Радуга" увеличило объемы производства высокоточного оружия в восемь раз", — говорят аналитики.

Напомним, недавно руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская рассказала, что армия РФ находится на грани технологического прорыва в сфере строительства дронов. Украинские средства РЭБ не смогут противостоять новейшим средствам оккупантов, если они применят в FPV-дронах автоматическое донаведение.

Добавим, в ночь на 18 января беспилотник атаковал нефтебазу в Ленинградской области РФ. Как известно, это спецоперация Главного управления разведки.

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