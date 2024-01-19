В ISW розповіли про виробництво нового дрона в РФ — характеристики

Дрон Shahed-136. Фото: Міноборони України

В Росії почали розробку бюджетного аналога іранського безпілотника "шахед" під назвою "Яструб". Дальність його польоту 350 км, а бойова частина — 800 кг.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Виробництво аналога "шахеда" в Росії

Аналітики розповіли, що 18 січня російське агентство ТАСС заявило, що в РФ запустили виробництво аналога іранського дрона Shahed з назвою "Яструб". Як відомо, розробку дрона почало російське конструкторське бюро "Стратім". Дальність його польоту 350 км, а бойова частина — 800 кг.

У компанії заявили, що вже в першій половині 2024 року планується розпочати льотні випробування готового оновленого продукту. Зазначається, що загарбники використовуватимуть безпілотник "Яструб" як приманку для відволікання української ППО. Таку тактику російські війська застосовували раніше під час серії ударів по Україні.

У звіті також повідомляється, що 18 січня міністр оборони РФ Серігй Шойгу відвідав Державне конструкторське бюро з машинобудування "Радуга" у Московській області. Перед цим він дав підприємству завдання — збільшити дальність польоту невстановленої зброї з 250 кілометрів до понад 300 кілометрів. Гендиректор компанії Борис Обносов заявив, що підприємство вже випробувало зброю з дальністю польоту 310 кілометрів.

Також відомо, що на підприємстві подвоїли штат, закупили нове випробувальне обладнання та інструменти, збільшили виробничі площі, встановили 12-годинний робочий режим, що дозволяє 24-годинний режим роботи та збільшення виробництва.

"Заяви Богатікова і деякі факти свідчать про те, що з початку повномасштабного вторгнення Росії, ДержМКБ "Радуга" збільшило обсяги виробництва високоточної зброї у вісім разів", — кажуть аналітики.

Нагадаємо, нещодавно керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська розповіла, що армія РФ перебуває на межі технологічного прориву у сфері будівництва дронів. Українські засоби РЕБ не зможуть протистояти новітнім засобам окупантів, якщо вони застосують у FPV-дронах автоматичне донаведення.

Додамо, у ніч проти 18 січня безпілотник атакував нафтобазу в Ленінградській області РФ. Як відомо, це спецоперація Головного управлінням розвідки.