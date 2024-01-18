Нафтобазу в Санкт-Петербурзі уразили дрони ГУР, — ЗМІ

Петербурзький нафтовий термінал. Фото: росЗМІ

У ніч проти 18 січня безпілотник атакував нафтобазу в Ленінградській області РФ. Як відомо, це спецоперацією Головного управлінням розвідки.

Про це повідомляє "Українська Правда", посилаючись на співрозмовника в спецслужбі.

Читайте також:

Вибухи на нафтобазі в Росії: що відомо

"Це — операція ГУР із задіянням сучасних українських засобів. Продовжується збір даних, є підтверджені влучання по цілях. Відтепер військові об'єкти Пітера та Ленінградської області — у зоні досяжності українських сил", — сказав співрозмовник.

Він також додав, що українські безпілотники вже не вперше атакували Ленінградську область РФ, однак в останній атаці є значні відмінності і ворог їх відчував.

Нагадаємо, сьогодні росіяни скаржились на вибухи в Московській області. Сталося це близько 01:05. За словами мера Москви Сергія Собяніна, звуки "бавовни" в регіоні нібито були наслідком роботи сил ППО.

Крім того, в Бердянську місцеві повідомляють, що зранку 17 січня чули вибухи — орієнтовно за межами міста. Ці звуки прокоментувала місцева влада.

Також відомо, що сильні вибухи гриміли у російському Бєлгороді 17 січня. Жителів попередили про ракетну небезпеку. За словами місцевого гауляйтера Гладкова, працювала ППО.