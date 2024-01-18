Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Нафтобазу в Санкт-Петербурзі уразили дрони ГУР, — ЗМІ arrow

Нафтобазу в Санкт-Петербурзі уразили дрони ГУР, — ЗМІ

18 січня 2024 11:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Нафтобазу в Санкт-Петербурзі уразили дрони ГУР, — ЗМІ
Петербурзький нафтовий термінал. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У ніч проти 18 січня безпілотник атакував нафтобазу в Ленінградській області РФ. Як відомо, це спецоперацією Головного управлінням розвідки.

Про це повідомляє "Українська Правда", посилаючись на співрозмовника в спецслужбі. 

Читайте також:

Вибухи на нафтобазі в Росії: що відомо

"Це — операція ГУР із задіянням сучасних українських засобів. Продовжується збір даних, є підтверджені влучання по цілях. Відтепер військові об'єкти Пітера та Ленінградської області — у зоні досяжності українських сил", — сказав співрозмовник. 

Він також додав, що українські безпілотники вже не вперше атакували Ленінградську область РФ, однак в останній атаці є значні відмінності і ворог їх відчував. 

Нагадаємо, сьогодні росіяни скаржились на вибухи в Московській області. Сталося це близько 01:05. За словами мера Москви Сергія Собяніна, звуки "бавовни" в регіоні нібито були наслідком роботи сил ППО.

Крім того, в Бердянську місцеві повідомляють, що зранку 17 січня чули вибухи — орієнтовно за межами міста. Ці звуки прокоментувала місцева влада.

Також відомо, що сильні вибухи гриміли у російському Бєлгороді 17 січня. Жителів попередили про ракетну небезпеку. За словами місцевого гауляйтера Гладкова, працювала ППО.

завод
дрони
війна в Україні
ГУР
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

6 січня 2024

20:28 Соня Морозюк вперше прокоментувала причетність до вкрадених коштів у Міноборони

Актуальне по темі