Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росіяни скаржаться на обстріл БпЛА — під Москвою лунали вибухи arrow

Росіяни скаржаться на обстріл БпЛА — під Москвою лунали вибухи

18 січня 2024 01:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Росіяни скаржаться на обстріл БпЛА — під Москвою лунали вибухи
Сильний вибух за містом вночі. Ілюстративне фото: informator.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Мешканці російського Подольська, що в Московській області, скаржаться на вибухи. Сталося це близько 01:05. За словами мера Москви Сергія Собяніна, звуки "бавовни" в регіоні нібито були наслідком роботи сил ППО.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Вибухи в Росії 18 січня

Зазначається, що вибухи в Подольську були настільки потужні, що через них спрацювала сигналізація в авто. Звуки "бавовни" могли чути росіяни у різних районах міста.

За даними російських ЗМІ, невідомий безпілотник начебто прямував до Москви, але йому завадила російська ППО. Цю інформацію підтвердив і мер Москви, який повідомив про "відбиту атаку безпілотника, що летів на Москву" силами ППО.

Традиційно без руйнувань та постраждалих.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Москви Сергія Собяніна
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Москви Сергія Собяніна

Також про збиття безпілотника написали в російському Міноборони. Там зазначили, що сили ППО відпрацювали близько 01:30 по дрону, який летів над Московською областю, та перехопили БпЛА над Ленінградською. Вчергове в атаці звинувачують Україну, щодо чого наразі немає інформації.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Міноборони РФ
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Міноборони РФ

Нагадаємо, що в Бердянську місцеві повідомляють, що зранку 17 січня чули вибухи — орієнтовно за межами міста. Ці звуки прокоментувала місцева влада.

Також ми писали, що сильні вибухи гриміли 17 січня у російському Бєлгороді. Жителів попередили про ракетну небезпеку. За словами місцевого гауляйтера Гладкова, працювало ППО.

вибух
безпілотники
обстріли
війна в Україні
війна
Росія
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі