Росіяни скаржаться на обстріл БпЛА — під Москвою лунали вибухи
Мешканці російського Подольська, що в Московській області, скаржаться на вибухи. Сталося це близько 01:05. За словами мера Москви Сергія Собяніна, звуки "бавовни" в регіоні нібито були наслідком роботи сил ППО.
Про це повідомляють росЗМІ.
Вибухи в Росії 18 січня
Зазначається, що вибухи в Подольську були настільки потужні, що через них спрацювала сигналізація в авто. Звуки "бавовни" могли чути росіяни у різних районах міста.
За даними російських ЗМІ, невідомий безпілотник начебто прямував до Москви, але йому завадила російська ППО. Цю інформацію підтвердив і мер Москви, який повідомив про "відбиту атаку безпілотника, що летів на Москву" силами ППО.
Традиційно без руйнувань та постраждалих.
Також про збиття безпілотника написали в російському Міноборони. Там зазначили, що сили ППО відпрацювали близько 01:30 по дрону, який летів над Московською областю, та перехопили БпЛА над Ленінградською. Вчергове в атаці звинувачують Україну, щодо чого наразі немає інформації.
Нагадаємо, що в Бердянську місцеві повідомляють, що зранку 17 січня чули вибухи — орієнтовно за межами міста. Ці звуки прокоментувала місцева влада.
Також ми писали, що сильні вибухи гриміли 17 січня у російському Бєлгороді. Жителів попередили про ракетну небезпеку. За словами місцевого гауляйтера Гладкова, працювало ППО.
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