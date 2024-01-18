Росіяни скаржаться на обстріл БпЛА — під Москвою лунали вибухи

Сильний вибух за містом вночі. Ілюстративне фото: informator.ua

Мешканці російського Подольська, що в Московській області, скаржаться на вибухи. Сталося це близько 01:05. За словами мера Москви Сергія Собяніна, звуки "бавовни" в регіоні нібито були наслідком роботи сил ППО.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Зазначається, що вибухи в Подольську були настільки потужні, що через них спрацювала сигналізація в авто. Звуки "бавовни" могли чути росіяни у різних районах міста.

За даними російських ЗМІ, невідомий безпілотник начебто прямував до Москви, але йому завадила російська ППО. Цю інформацію підтвердив і мер Москви, який повідомив про "відбиту атаку безпілотника, що летів на Москву" силами ППО.

Традиційно без руйнувань та постраждалих.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Москви Сергія Собяніна

Також про збиття безпілотника написали в російському Міноборони. Там зазначили, що сили ППО відпрацювали близько 01:30 по дрону, який летів над Московською областю, та перехопили БпЛА над Ленінградською. Вчергове в атаці звинувачують Україну, щодо чого наразі немає інформації.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Міноборони РФ

Нагадаємо, що в Бердянську місцеві повідомляють, що зранку 17 січня чули вибухи — орієнтовно за межами міста. Ці звуки прокоментувала місцева влада.

Також ми писали, що сильні вибухи гриміли 17 січня у російському Бєлгороді. Жителів попередили про ракетну небезпеку. За словами місцевого гауляйтера Гладкова, працювало ППО.