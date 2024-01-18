Россияне жалуются на обстрел БпЛА — под Москвой раздавались взрывы

Сильный взрыв за городом в ночное время. Иллюстративное фото: informator.ua

Жители российского Подольска в Московской области жалуются на взрывы. Произошло это около 1:05. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, звуки "хлопка" в регионе якобы являлись следствием работы сил ПВО.

Об этом сообщают РосСМИ.

Читайте также:

Взрывы в России 18 января

Отмечается, что взрывы в Подольске были настолько мощными, что из-за них сработала сигнализация в автомобилях. Звуки "хлопка" могли слышать россияне в разных районах города.

По данным российских СМИ, неизвестный беспилотник вроде бы направлялся в Москву, но ему помешала российская ПВО. Эту информацию подтвердил и мэр Москвы, который сообщил об "отраженной атаке летевшего на Москву" беспилотника силами ПВО.

Традиционно без разрушений и пострадавших.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Москвы Сергея Собянина

Также о сбитии беспилотника написали в российском Минобороны. Там отметили, что силы ПВО отработали около 01:30 по дрону, летевшему над Московской областью, и перехватили БпЛА над Ленинградской. В очередной раз в атаке обвиняют Украину, о чем сейчас нет информации.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Минобороны РФ

Напомним, что в Бердянске местные сообщают, что утром 17 января слышали взрывы — ориентировочно за пределами города. Эти звуки прокомментировали местные власти.

Также мы писали, что сильные взрывы гремели 17 января в российском Белгороде. Жителей предупредили о ракетной опасности. По словам местного гауляйтера Гладкова, работало ПВО.