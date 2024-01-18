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Нефтебазу в Санкт-Петербурге поразили дроны ГУР, — СМИ

18 января 2024 11:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Нефтебазу в Санкт-Петербурге поразили дроны ГУР, — СМИ
Петербургский нефтяной терминал Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 18 января беспилотник атаковал нефтебазу в Ленинградской области РФ. Как известно, это спецоперация Главного управления разведки.

Об этом сообщает "Украинская Правда", ссылаясь на собеседника в спецслужбе.

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"Это — операция ГУР с задействованием современных украинских средств. Продолжается сбор данных, есть подтвержденные попадания по целям. Теперь военные объекты Питера и Ленинградской области — в зоне досягаемости украинских сил", — сказал собеседник.

Он также добавил, что украинские беспилотники уже не впервые атаковали Ленинградскую область РФ, однако в последней атаке есть значительные отличия и враг их испытывал.

Напомним, сегодня россияне жаловались на взрывы в Московской области. Произошло это около 1:05. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, звуки "хлопка" в регионе якобы являлись следствием работы сил ПВО.

Кроме того, в Бердянске местные сообщают, что с утра 17 января слышали взрывы — ориентировочно за пределами города. Эти звуки прокомментировали местные власти.

Также известно, что сильные взрывы гремели в российском Белгороде 17 января. Жителей предупредили о ракетной опасности. По словам местного гауляйтера Гладкова, работала ПВО.

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Россия

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