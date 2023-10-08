В Израиле погибли двое украинцев, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

В воскресенье, 8 октября, президент Владимир Зеленский провел телефонную беседу с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. По его словам, в результате террористических действий ХАМАСа погибли двое украинцев.

Об этом Владимир Зеленский сказал в своем вечернем обращении.

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В Израиле погибли два украинца

"Премьер-министр проинформировал о ситуации на сегодня и действиях Сил обороны и безопасности Израиля. Между украинским посольством и полицией Израиля есть все необходимое сотрудничество для выяснения деталей об украинцах, оказавшихся в районах боевых действий и обстрелов. К сожалению, подтвердилась гибель двух граждан Украины", — сказал президент.

По словам Зеленского, в посольство Украины в Израиле поступило более 100 обращений от граждан Украины, также установлено местонахождение 5 человек.

Президент призывает украинцев быть уважительными и следовать инструкциям Сил безопасности Израиля.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал нападение исламской группировки ХАМАС на Израиль. По его словам, нельзя давать шанс террору.

В предварительном обращении Зеленский заявил, что в Израиле могла погибнуть украинка. По его словам, в стране также исчезли два гражданина.