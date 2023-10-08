В Ізраїлі загинули двоє українців, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скріншот

У неділю, 8 жовтня, президент Володимир Зеленський провів телефонну бесіду з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. За його словами, внаслідок терористичних дій ХАМАСу загинули двоє українців.

Про це Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому зверненні.

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В Ізраїлі загинули двоє українців

"Прем'єр-міністр поінформував про ситуацію на сьогодні та дії Сил оборони та безпеки Ізраїлю. Між українським посольством та поліцією Ізраїлю є вся необхідна співпраця для з'ясування деталей про українців, які опинилися в районах бойових дій та обстрілів. На жаль, підтвердилася загибель двох громадян України", — сказав президент.

За словами Зеленського, до посольства України до Ізраїлю надійшло понад 100 звернень від громадян України, також встановлено місцезнаходження 5 осіб.

Президент закликає українців бути поважними та дотримуватися інструкцій Сил безпеки Ізраїлю.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував напад ісламського угрупування ХАМАС на Ізраїль. За його словами, не можна давати шансу терору.

У попередньому зверненні Зеленський заявив, що в Ізраїлі могла загинути українка. За його словами, у країні також зникли двоє громадян України.