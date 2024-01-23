В Харькове под завалами нашли тело восьмилетней девочки

Спасатели на месте обстрелов в Харькове. Фото: Новости.

В Харькове под завалами спасатели обнаружили тело девятилетней девочки. По состоянию на данный момент в результате российского удара по Харькову погибли восемь человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Сегодня, 23 января, россияне нанесли удары по крупным городам Украины, в том числе и по Харькову. В результате серьезных разрушений испытал жилой дом. Также есть погибшие и пострадавшие.

Сообщение Олега Синегубова о погибшей девочке. Фото: скриншот

Сейчас под завалами спасатели обнаружили тело девочки. В прокуратуре отметили, что тело погибшей девочки удалось достать полностью. Предварительно возраст ребенка оценивали от 10 до 12 лет. Позже выяснилось, что ей было восемь лет.

Сообщения прокуратуры о погибшей девочке. Фото: скриншот

На сегодня известно, что в результате российского удара погибли по меньшей мере восемь человек.

Удар россиян по Харькову

Ранее мы сообщали, что сегодня, 23 января, в Харькове снова возросло число погибших в результате российских обстрелов. Пока известно о семи жертвах атаки окупантов.

Напомним, россияне совершили очередную атаку по Харькову утром 23 января. В городе в результате обстрела произошло полное разрушение подъезда многоквартирного дома. В некоторых районах Харькова возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.

Также мы писали, что в результате ракетного удара по Харькову утром 23 января без света осталось около 11 тысяч потребителей. Также был поврежден газопровод.