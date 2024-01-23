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В Харкові під завалами знайшли тіло восьмирічної дівчинки

23 січня 2024 19:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Харкові під завалами знайшли тіло восьмирічної дівчинки
Рятувальники на місці обстрілу у Харкові. Фото: Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Харкові під завалами рятувальники знайшли тіло дев’ятирічної дівчинки. Станом на зараз внаслідок російського удару по Харкову загинуло вісім людей.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Сьогодні, 23 січня, росіяни завдали ударів по великих містах України, зокрема і по Харкову. Внаслідок цього серйозних руйнувань зазнав житловий будинок. Також є загиблі і постраждалі.

синєгубов
Повідомлення Олега Синєгубова про загиблу дівчинку. Фото: скриншот

Наразі під завалами рятувальники знайшли тіло дівчинки. В прокуратурі зазначили, що тіло загиблої дівчинки вдалося дістати повністю. Попередньо, вік дитини оцінювали від 10 до 12 років. Згодом з'ясувалося, що їй було вісім років.

війна
Повідомлення прокуратури про загиблу дівчинку. Фото: скриншот

Станом на зараз відомо, що внаслідок російського удару загинуло щонайменше восьмеро людей.

Удар росіян по Харкову

Раніше ми повідомляли, що сьогодні, 23 січня, у Харкові знову зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу. Наразі відомо про сім жертв атаки окупантів.

Нагадаємо, росіяни здійснили чергову атаку по Харкову зранку 23 січня. У місті в результаті обстрілу сталася повна руйнація під'їзду багатоквартирного будинку. У деяких районах Харкова виникли проблеми з електрикою та водопостачанням.

Також ми писали, що внаслідок ракетного удару по Харкову вранці 23 січня без світла залишилося майже 11 тисяч споживачів. Також було пошкоджено газопровід.

війна
Харків
Україна
обстріли
жертва

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