В Харькове будут заочно судить коллаборантку, работавшую на оккупантов
Харьковская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 29-летней женщины по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения. Коллаборантка, занимавшая должность старшего инспектора Купянского районного отдела филиала Государственного учреждения "Центр пробации" в Харьковской области, перешла на сторону российских захватчиков.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Работала на окупантов
Находясь в оккупированном городе Купянске, она помогала представителям государства-агрессора строить "российскую правоохранительную систему".
"Сначала обвиняемая проводила прием и оформление документов от кандидатов для отбора на службу в незаконном правоохранительном органе, предоставляла консультации по написанию автобиографий и объяснений, проведению занятий по изучению профильных законов РФ", — сообщили в прокуратуре.
В прокуратуре добавили, что в июле прошлого года предательница заняла должность "старшего инспектора" по работе с личным составом в так называемом "Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области". За выполнение собственных функций предательница получала 50 тысяч российских рублей.
Что ожидает коллаборантку
Женщина уволена с украинской должности. В настоящее время она находится в розыске. Ее будут судить заочно в Червонозаводском районном суде г. Харькова.
Ее ожидает наказание в виде лишения свободы на срок пятнадцать лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что в Киевском районном суде Харькова будут избирать наказание для харьковчанина, который служит в бригаде Генштаба России. Он обвиняется в сборе и распространении данных для кураторов о дислокации украинских военных.
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