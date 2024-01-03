Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Харькове будут заочно судить коллаборантку, работавшую на оккупантов arrow

В Харькове будут заочно судить коллаборантку, работавшую на оккупантов

3 января 2024 13:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Харькове будут заочно судить коллаборантку, работавшую на оккупантов
Судья выносит приговор. Фото: pixabay
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Харьковская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 29-летней женщины по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения. Коллаборантка, занимавшая должность старшего инспектора Купянского районного отдела филиала Государственного учреждения "Центр пробации" в Харьковской области, перешла на сторону российских захватчиков.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Читайте также:

Работала на окупантов

Находясь в оккупированном городе Купянске, она помогала представителям государства-агрессора строить "российскую правоохранительную систему".

"Сначала обвиняемая проводила прием и оформление документов от кандидатов для отбора на службу в незаконном правоохранительном органе, предоставляла консультации по написанию автобиографий и объяснений, проведению занятий по изучению профильных законов РФ", — сообщили в прокуратуре.

В прокуратуре добавили, что в июле прошлого года предательница заняла должность "старшего инспектора" по работе с личным составом в так называемом "Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области". За выполнение собственных функций предательница получала 50 тысяч российских рублей.

предательница
Колаборантка работала в РФ. Фото: скриншот

Что ожидает коллаборантку

Женщина уволена с украинской должности. В настоящее время она находится в розыске. Ее будут судить заочно в Червонозаводском районном суде г. Харькова.

Ее ожидает наказание в виде лишения свободы на срок пятнадцать лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Киевском районном суде Харькова будут избирать наказание для харьковчанина, который служит в бригаде Генштаба России. Он обвиняется в сборе и распространении данных для кураторов о дислокации украинских военных.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме