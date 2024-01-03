У Харкові заочно судитимуть колаборантку, яка працювала на окупантів

Суддя виносить вирок. Фото: pixabay

Харківська обласна прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно 29-річної жінки за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Колаборантка, яка обіймала посаду старшого інспектора Куп’янського районного відділу філії Державної установи "Центр пробації" в Харківській області, перейшла на бік російських загарбників.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

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Працювала на окупантів

Перебуваючи в окупованому місті Купʼянськ, вона допомогала представникам держави-агресора будувати "российскую правоохранительную систему".

"Спочатку обвинувачена проводила приймання та оформлення документів від кандидатів для добору на службу у незаконному правоохоронному органі, надавала консультації у написанні автобіографій та пояснень, проведення занять з вивчення профільних законів РФ", — повідомили в прокуратурі.

В прокуратурі додали, що у липні минулого року зрадниця обійняла посаду "старшого інспектора" по роботі з особовим складом в так званому "Управлінні внутрішніх справ Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області". За виконання своїх функцій зрадниця отримувала 50 тисяч російських рублів.

Колаборантка працювала на РФ. Фото: скриншот

Що очікує на колаборантку

Жінку звільнено з української посади. Нині вона перебуває у розшуку. Її судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

На неї очікує покаранння у вигляді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, що у Київському районному суді Харкова обиратимуть покарання для харківʼянина, який служить у бригаді Генштабу Росії. Його звинувачують у зборі та поширенні даних для кураторів про дислокацію українських військових.