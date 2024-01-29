В Херсоне раздались взрывы вечером 29 января

В Херсоне прогремели громкие взрывы
Россияне вечером 29 января наносят очередной удар по Херсону. В городе раздались первые взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщил руководитель Херсонской ГВА Роман Мрочко.
Взрывы в Херсоне 29 января
По данным Мрочко, сейчас Херсон находится под обстрелом оккупантов. Захватчики атакуют город с временно оккупированного левого берега. Глава ГВА указал, что в городе раздались взрывы в прибрежных зонах. Он призвал местных жителей находиться в безопасных местах к отбою воздушной угрозы.
"Херсон под вражеским огнем! В прибрежных зонах раздаются взрывы. Армия РФ атакует с временно оккупированного левого берега", — отметил Мрочко.
Сейчас сигнал воздушной тревоги раздается в следующих областях:
- Харьковской;
- Днепропетровской;
- Кировоградской;
- Николаевской;
- Запорожский;
- Херсонской;
- Донецкой.
Напомним, в Херсоне 26 января также раздавались взрывы. По предварительной информации, россияне обстреляли город баллистическими ракетами.
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