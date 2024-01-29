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В Херсоне прогремели громкие взрывы

29 января 2024 17:56
обновлено: 18:04
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Херсоне раздались взрывы вечером 29 января
Дым поднимается в небо в результате взрыва. Иллюстративное фото: Суспільне
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Россияне вечером 29 января наносят очередной удар по Херсону. В городе раздались первые взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил руководитель Херсонской ГВА Роман Мрочко.

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По данным Мрочко, сейчас Херсон находится под обстрелом оккупантов. Захватчики атакуют город с временно оккупированного левого берега. Глава ГВА указал, что в городе раздались взрывы в прибрежных зонах. Он призвал местных жителей находиться в безопасных местах к отбою воздушной угрозы.

"Херсон под вражеским огнем! В прибрежных зонах раздаются взрывы. Армия РФ атакует с временно оккупированного левого берега", — отметил Мрочко.

Скриншот сообщения Мрочка
Скриншот поста Мрочко

Сейчас сигнал воздушной тревоги раздается в следующих областях:

  • Харьковской;
  • Днепропетровской;
  • Кировоградской;
  • Николаевской;
  • Запорожский;
  • Херсонской;
  • Донецкой.
Карта воздушных тревог 29 января
Карта воздушных тревог 29 января

Напомним, в Херсоне 26 января также раздавались взрывы. По предварительной информации, россияне обстреляли город баллистическими ракетами.

война
Херсон
взрыв
Украина
обстрелы
воздушная тревога
атака

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