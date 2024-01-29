В Херсоні пролунали вибухи ввечері 29 січня

Дим підіймається в небо внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: Суспільне

Росіяни ввечері 29 січня завдають чергового удару по Херсону. В місті пролунали перші вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

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Вибухи в Херсоні 29 січня

За даними Мрочка, зараз Херсон перебуває під обстрілом окупантів. Загарбники атакують місто з тимчасово окупованого лівого берега. Очільник МВА вказав, що в місті пролунали вибухи у прибережних зонах. Він закликав місцевих жителів перебувати в безпечних місцях до відбою повітряної загрози.

"Херсон під ворожим вогнем! У прибережних зонах лунають вибухи. Армія РФ атакує з тимчасово окупованого лівого берега", — зазначив Мрочко.

Скриншот допису Мрочка

Наразі сигнал повітряної тривоги лунає в таких областях:

Харківській;

Дніпропетровській;

Кіровоградській;

Миколаївській;

Запорізькій;

Херсонській;

Донецькій.

Мапа повітряних тривог 29 січня

Нагадаємо, в Херсоні 26 січня також лунали вибухи. За попередньою інформацією, росіяни обстріляли місто балістичними ракетами.