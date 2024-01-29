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В Херсоні прогриміли гучні вибухи

29 січня 2024 17:56
оновлено: 18:04
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Херсоні пролунали вибухи ввечері 29 січня
Дим підіймається в небо внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: Суспільне
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росіяни ввечері 29 січня завдають чергового удару по Херсону. В місті пролунали перші вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

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Вибухи в Херсоні 29 січня

За даними Мрочка, зараз Херсон перебуває під обстрілом окупантів. Загарбники атакують місто з тимчасово окупованого лівого берега. Очільник МВА вказав, що в місті пролунали вибухи у прибережних зонах. Він закликав місцевих жителів перебувати в безпечних місцях до відбою повітряної загрози.

"Херсон під ворожим вогнем! У прибережних зонах лунають вибухи. Армія РФ атакує з тимчасово окупованого лівого берега", — зазначив Мрочко.

Скриншот допису Мрочка
Скриншот допису Мрочка

Наразі сигнал повітряної тривоги лунає в таких областях:

  • Харківській;
  • Дніпропетровській;
  • Кіровоградській;
  • Миколаївській;
  • Запорізькій;
  • Херсонській;
  • Донецькій.
Мапа повітряних тривог 29 січня
Мапа повітряних тривог 29 січня

Нагадаємо, в Херсоні 26 січня також лунали вибухи. За попередньою інформацією, росіяни обстріляли місто балістичними ракетами. 

війна
Херсон
вибух
Україна
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