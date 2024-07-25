Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Херсоне прогремели громкие взрывы arrow

В Херсоне прогремели громкие взрывы

25 июля 2024 21:59
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Херсоне раздались взрывы
Взрыв. Иллюстративное фото: скриншот
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Вечером в четверг, 24 июля, в Херсоне раздались взрывы. В городе не была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили местные СМИ.

Читайте также:

Взрыв в Херсоне

"В Херсоне снова слышны взрывы", — говорится в сообщении.

Сообщение местного СМИ. Фото: скриншот
Сообщение местного СМИ. Фото: скриншот

По состоянию на 22:05 карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 24 июля россияне впервые ударили по Харькову кассетной ракетой "Искандер". Это произошло во время повторного удара по городскому промышленному объекту.

Также мы сообщали, что в результате утренней ракетной атаки на Харьков 24 июля получил повреждения частный сектор. В одном из домов вспыхнул пожар. Есть погибший.

война Херсон взрыв Украина Херсонская область война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца