Взрыв. Иллюстративное фото: скриншот

Вечером в четверг, 24 июля, в Херсоне раздались взрывы. В городе не была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили местные СМИ.

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"В Херсоне снова слышны взрывы", — говорится в сообщении.

Сообщение местного СМИ. Фото: скриншот

По состоянию на 22:05 карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 24 июля россияне впервые ударили по Харькову кассетной ракетой "Искандер". Это произошло во время повторного удара по городскому промышленному объекту.

Также мы сообщали, что в результате утренней ракетной атаки на Харьков 24 июля получил повреждения частный сектор. В одном из домов вспыхнул пожар. Есть погибший.