В Херсоні прогриміли гучні вибухи
25 липня 2024 21:59
Вибух. Ілюстративне фото: скриншот
У ввечері в четвер, 24 липня, в Херсоні пролунали вибухи. У місті не було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомили місцеві ЗМІ.
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"У Херсоні знову чутно вибухи", — йдеться у повідомленні.
Станом на 22:05 карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, 24 липня росіяни вперше вдарили по Харкову касетною ракетою "Іскандер". Це сталося під час повторного удару по міському промисловому об'єкту.
Також ми повідомляли, що внаслідок ранкової ракетної атаки на Харків 24 липня зазнав пошкоджень приватний сектор. В одному з будинків спалахнула пожежа. Є загиблий.
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