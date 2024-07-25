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В Херсоні прогриміли гучні вибухи

25 липня 2024 21:59
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В Херсоні пролунали вибухи
Вибух. Ілюстративне фото: скриншот
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У ввечері в четвер, 24 липня, в Херсоні пролунали вибухи. У місті не було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили місцеві ЗМІ.

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"У Херсоні знову чутно вибухи", — йдеться у повідомленні.

Допис місцевого ЗМІ. Фото: скриншот
Допис місцевого ЗМІ. Фото: скриншот

Станом на 22:05 карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо,  24 липня росіяни вперше вдарили по Харкову касетною ракетою "Іскандер". Це сталося під час повторного удару по міському промисловому об'єкту. 

Також ми повідомляли, що внаслідок ранкової ракетної атаки на Харків 24 липня зазнав пошкоджень приватний сектор. В одному з будинків спалахнула пожежа. Є загиблий.

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