В Херсоне днем раздавались взрывы — враг атаковал город, есть раненная
Российские военные в среду, 20 марта, атаковали центральную часть Херсона. Обстрелы осуществлялись с временно оккупированного левобережья.
Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко в Telegram.
Обстрел Херсона 20 марта
"Армия РФ с временно оккупированного левобережья часто атакует центральную часть Херсона. Сегодняшний день не стал исключением", — говорится в сообщении.
Так, россияне ударили по городу около 15.00.
Известно, что в результате атаки была ранена женщина 51 года.
Напомним, 14 марта захватчики нанесли удар по центру Херсона. В результате обстрела разрушен жилой дом.
Также мы писали, что днем 20 марта россияне ударили по Харькову. По предварительной информации, враг использовал ракету Х-59.
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