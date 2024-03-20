В Херсоне днем раздавались взрывы — враг атаковал город, есть раненная

Последствия атаки. Фото: скриншот с видео

Российские военные в среду, 20 марта, атаковали центральную часть Херсона. Обстрелы осуществлялись с временно оккупированного левобережья.

Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко в Telegram.

Читайте также:

Обстрел Херсона 20 марта

"Армия РФ с временно оккупированного левобережья часто атакует центральную часть Херсона. Сегодняшний день не стал исключением", — говорится в сообщении.

Так, россияне ударили по городу около 15.00.

Известно, что в результате атаки была ранена женщина 51 года.

Скриншот поста Мрочка

Напомним, 14 марта захватчики нанесли удар по центру Херсона. В результате обстрела разрушен жилой дом.

Также мы писали, что днем 20 марта россияне ударили по Харькову. По предварительной информации, враг использовал ракету Х-59.