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В Херсоні вдень лунали вибухи — ворог атакував місто, є поранена

20 березня 2024 20:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Херсоні вдень лунали вибухи — ворог атакував місто, є поранена
Наслідки атаки. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські військові в середу, 20 березня, атакували центральну частину Херсона. Обстріли відбувалися з тимчасово окупованого лівобережжя.

Про це повідомив голова МВА Роман Мрочко в Telegram.

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"Армія РФ з тимчасово окупованого лівобережжя часто атакує центральну частину Херсона. Сьогоднішній день не став винятком", — йдеться у повідомленні.

Так, росіяни вдарили по місту близько 15:00.

Відомо, що внаслідок атаки була поранена жінка 51 року.

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Скриншот допису Мрочка

Нагадаємо, 14 березня загарбники завдали удару по центру Херсона. Внаслідок обстрілу зруйнований житловий будинок.

Також ми писали, що вдень 20 березня росіяни вдарили по Харкову. За попередньою інформацією, ворог використав ракету Х-59.

Херсон
обстріли
окупанти
війна в Україні
атака

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