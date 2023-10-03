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В нескольких областях Украины выключили свет: в Минэнерго рассказали, что произошло

3 октября 2023 15:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В нескольких областях Украины выключили свет: в Минэнерго рассказали, что произошло
Отключение света. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

По состоянию на 3 октября электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Однако из-за боевых действий обесточены некоторые прифронтовые населенные пункты.

Об этом сообщают в Минэнерго.

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Ситуация в прифронтовых областях

Сообщается, что за минувшие сутки в результате боевых действий в Запорожской области обесточены 5 населенных пунктов. Также без света остается часть потребителей в Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

"Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности", — говорится в сообщении.

Ситуация в регионах

В Минэнерго отмечают, что из-за технологических нарушений без электричества остаются потребители пяти населенных пунктов в Киевской области, а также 7 в Днепропетровской области.

Последствия катастрофы на Каховской ГЭС

Кроме этого, в Херсоне обесточены более 2 тысяч потребителей из-за наводнения. В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Впрочем, ремонтные работы замедлены из-за обстрелов.

Общее состояние энергетики

"Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Вчера применялись ограничения производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии общей мощностью 310 МВт", — говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики готовят энергосистему к отопительному сезону. Продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах генерации — тепловой, гидро- и атомной.

Напомним, что с наступлением холодов все чаще возникает вопрос, когда станут горячими батареи в домах украинцев. Хватит ли газа для обогрева жилья? Но готова ли вообще энергетическая система страны к очередному блекауту?

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