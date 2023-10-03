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В кількох областях України вимкнули світло: в Міненерго розповіли що сталося

3 жовтня 2023 15:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В кількох областях України вимкнули світло: в Міненерго розповіли що сталося
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Станом на 3 жовтня електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів. Однак, через бойові дії знеструмлено деякі прифронтові населені пункти. 

Про це повідомляють в Міненерго. 

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Ситуація в прифронтових областях

Повідомляється, що за минулу добу внаслідок бойових дій в Запорізькій області знеструмлено 5 населених пунктів. Також без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. 

"Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація", — йдеться у повідомленні. 

Ситуація в регіонах

В Міненерго зазначають, що через технологічні порушення без електрики залишаються споживачі п'ятьох населених пунктів на Київщині, а також 7 на Дніпропетровщині. 

Наслідки катастрофи на Каховській ГЕС

Окрім цього, в Херсоні знеструмлені понад 2 тисячі споживачів через повінь. Наразі, енергетики працюють над відновленням електропостачання. Втім,  ремонтні роботи сповільнені через обстріли.

Загальний стан енергетики 

"Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів. Учора застосовувалися обмеження виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії загальною потужністю 310 МВт", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що енергетики готують енергосистему до опалювального сезону. Триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації — теплової, гідро- та атомної.

Нагадаємо, що з настанням холодів все частіше виникає питання, коли стануть гарячими батареї в оселях українців. Чи вистачить газу для обігріву помешкань? Та чи готова взагалі енергетична система країни до чергового блекауту?

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