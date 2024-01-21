Взрывы в Кропивницком 21 января — что известно

В Кропивницком раздались взрывы
В Кропивницком местные жители сообщают о звуках взрывов сегодня, 21 января. Сейчас в области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные СМИ.
Что известно по состоянию на сейчас
"В Кропивницком слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного. Воздушная тревога в области продолжается. Сохраняйте спокойствие. Не выкладывайте фото и видео в социальные сети вероятных результатов взрывов", — говорится в сообщении.
Ранее в Воздушных Силах ВСУ сообщали, что ракета летит в направлении Кропивницкого.
Где есть опасность
В Украине раздается воздушная тревога в таких областях:
- Полтавской;
- Харьковской;
- Кировоградской;
- Донецкой;
- Днепропетровской;
- Николаевской;
- Херсонской.
Напомним, российские захватчики ударили авиационной бомбой ФАБ по шахте "Южнодонбасская 3", которая находится в прифронтовом Угледаре. Это может свидетельствовать о дальнейшем наступлении захватчиков в этом направлении.
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