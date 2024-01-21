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Росіяни завдали авіаудару по шахті у Вугледарі

21 січня 2024 13:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росіяни завдали авіаудару по шахті у Вугледарі
Вибух на шахті у Вугледарі внаслідок ворожого влучання. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники вдарили авійаційною бомбою ФАБ по шахті "Південнодонбаська 3", що розташовується у прифронтовому Вугледарі. Це може свідчити про подальший наступ загарбників у цьому напрямку.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Радник мера Маріуполя розповів, що удар завдали з тимчасово окупованої території Донецької області. Від російської авіабомби постраждала шахта "Південнодонбаська 3". 

"Тиждень кажу про стягування резервів задля Вугледару. Тепер бачите нащо та чому? Дивиться уважно. Тут скоро буде гаряче (хоч і зараз не зимно геть)", — наголосив Андрющенко.

Раніше ми повідомляли, що російська армія перетворила Вугледар Донецької області на суцільні руїни. Так, у мережі показали, який вигляд має місто сьогодні.

Також ми писали, що Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час свого візиту до Донецької області заявив, що ЗС РФ не залишає намірів оточити Авдіївку. Також він відвідав Харківську область.

Україна
Донецька область
обстріли
Вугледар
авіабомба

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