Россияне нанесли авиаудар по шахте в Угледаре

Взрыв на шахте в Угледаре в результате вражеского попадания. Фото: скриншот

Российские захватчики ударили авиационной бомбой ФАБ по шахте "Южнодонбасская 3", которая находится в прифронтовом Угледаре. Это может свидетельствовать о дальнейшем наступлении захватчиков в этом направлении.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Советник мэра Мариуполя рассказал, что удар был нанесен с временно оккупированной территории Донецкой области. От российской авиабомбы пострадала шахта "Южнодонбасская 3".

"Неделю говорю о взимании резервов ради Угледара. Теперь видите зачем и почему? Смотреть внимательно. Здесь скоро будет горячо (хотя и сейчас не холодно совсем)", — подчеркнул Андрющенко.

Ранее мы сообщали, что российская армия превратила Угледар Донецкой области в сплошные руины. Да, в сети показали, как выглядит город сегодня.

Также мы писали, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный во время своего визита в Донецкую область заявил, что ВС РФ не оставляет намерений окружить Авдеевку. Также он посетил Харьковскую область.