В 61-м отдельном степном батальоне заявили, что Суджа контролируется ВСУ

В сети сообщают, что Суджа перешла под контроль Вооруженных сил Украины — что происходит в городе
9 августа 2024 19:54
Украинские военные. Фото: скриншот
В сети появилось видео, на котором украинские военные находятся в городе Суджа Курской области России. Бойцы отметили, что сейчас ВСУ полностью контролируют город.
Об этом сообщили Telegram-каналы в пятницу, 9 августа.
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Ситуация в Судже
Военные отметили, что стратегический объект "Газпром" в Судже находится под контролем 99-го механизированного батальона 61-й отдельной степной бригады.
"Город контролируется Вооруженными силами Украины. В городе покой, все дома, все места цели. Стратегический объект "Газпром" в городе Суджа контролируется 99-м механизированным батальоном 61-й отдельной степной бригады", — говорится в видео.
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