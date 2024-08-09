В 61-м отдельном степном батальоне заявили, что Суджа контролируется ВСУ

Украинские военные. Фото: скриншот

В сети появилось видео, на котором украинские военные находятся в городе Суджа Курской области России. Бойцы отметили, что сейчас ВСУ полностью контролируют город.

Об этом сообщили Telegram-каналы в пятницу, 9 августа.

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Военные отметили, что стратегический объект "Газпром" в Судже находится под контролем 99-го механизированного батальона 61-й отдельной степной бригады.

"Город контролируется Вооруженными силами Украины. В городе покой, все дома, все места цели. Стратегический объект "Газпром" в городе Суджа контролируется 99-м механизированным батальоном 61-й отдельной степной бригады", — говорится в видео.