В 61-му окремому степовому батальйоні заявили, що Суджа контролюється ЗСУ

В мережі повідомляють, що Суджа перейшла під контроль Збройних сил України — що відбувається в місті
9 серпня 2024 19:54
Українські військові. Фото: скриншот
В мережі з'явилося відео, на якому українські військові перебувають у місті Суджа Курської області Росії. Бійці зазначили, що наразі ЗСУ повністю контролюють місто.
Про це повідомили Telegram-канали у п'ятницю, 9 серпня.
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Ситуація в Суджі
Військові зазначили, що стратегічний об'єкт "Газпром" у Суджі знаходиться під контролем 99-го механізованого батальйону 61-ї окремої степової бригади.
"Місто контролюється Збройними силами України. В місті спокій, всі будинки, всі місця цілі. Стратегічний об'єкт "Газпром" в місті Суджа контролюється 99-м механізованим батальйоном 61-ї окремої степової бригади", — йдеться у відео.
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