В 61-му окремому степовому батальйоні заявили, що Суджа контролюється ЗСУ

Українські військові. Фото: скриншот

В мережі з'явилося відео, на якому українські військові перебувають у місті Суджа Курської області Росії. Бійці зазначили, що наразі ЗСУ повністю контролюють місто.

Про це повідомили Telegram-канали у п'ятницю, 9 серпня.

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Ситуація в Суджі

Військові зазначили, що стратегічний об'єкт "Газпром" у Суджі знаходиться під контролем 99-го механізованого батальйону 61-ї окремої степової бригади.

"Місто контролюється Збройними силами України. В місті спокій, всі будинки, всі місця цілі. Стратегічний об'єкт "Газпром" в місті Суджа контролюється 99-м механізованим батальйоном 61-ї окремої степової бригади", — йдеться у відео.