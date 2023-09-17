Обстрелы Николаевской области 17 сентября

В Николаевской области раздался взрыв: что известно
В Николаевской области сообщают о пуске вражеских ракет. В Очакове был слышен взрыв.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрыв в Очакове
Сначала начала распространяться информация, что в сторону Николаевской области улетают ракеты.
Позже сообщалось о взрыве в Очакове. Впоследствии появилась информация, что взрыв раздался в результате сбития вражеской ракеты силами ПВО.
Пока тревога продолжается, жителей области призывают не покидать укрытий.
Ранее мы сообщали, около шести утра 17 сентября в Одессе раздались взрывы. По предварительным данным, работа ПВО. Угроза баллистики остается.
Напомним, сегодня, 17 сентября, воздушная тревога в большинстве областей страны из-за угрозы удара БпЛА и баллистики. Предварительно осуществлены пуски ракет типа Х-101/555/55 из Ту-95 из Каспийского направления.