Обстрелы Николаевской области 17 сентября

В Николаевской области слышен взрыв. Фото: РБК-Украина

В Николаевской области сообщают о пуске вражеских ракет. В Очакове был слышен взрыв.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрыв в Очакове

Сначала начала распространяться информация, что в сторону Николаевской области улетают ракеты.

Позже сообщалось о взрыве в Очакове. Впоследствии появилась информация, что взрыв раздался в результате сбития вражеской ракеты силами ПВО.

Пока тревога продолжается, жителей области призывают не покидать укрытий.

Сообщения о взрыве в Очакове. Фото: Скриншот

Людей призывают прятаться в укрытиях. Фото: Скриншот

Ранее мы сообщали, около шести утра 17 сентября в Одессе раздались взрывы. По предварительным данным, работа ПВО. Угроза баллистики остается.

Напомним, сегодня, 17 сентября, воздушная тревога в большинстве областей страны из-за угрозы удара БпЛА и баллистики. Предварительно осуществлены пуски ракет типа Х-101/555/55 из Ту-95 из Каспийского направления.