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В Миколаївській області пролунав вибух: що відомо

17 вересня 2023 15:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Обстріли Миколаївської області 17 вересня
В Миколаївській області чутно вибух. Фото: РБК-Україна
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Миколаївській області повідомляють про пуск ворожих ракет. В Очакові було чутно вибух.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибух в Очакові

Спершу почала ширитися інформація, що у бік Миколаївської області летять ракети. 

Пізніше було повідомлено про вибух в Очакові. Згодом з'явилася інформація, що вибух пролунав внаслідок збиття ворожої ракети силами ППО.  

Наразі тривога триває, мешканців області закликають не полишати укриттів.

Повідомлення про вибух в Очакові. Фото: Скриншот
Людей закликають ховатися в укриттях. Фото: Скриншот

Раніше ми повідомляли, близько шостої ранку 17 вересня в Одесі пролунали вибухи. За попередніми даними, робота ППО. Загроза балістики залишається.

Нагадаємо, сьогодні, 17 вересня, повітряну тривогу  у більшості областей країни, через загрозу удару БпЛА та балістики. Попередньо здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з Ту-95 з Каспійського напрямку.

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