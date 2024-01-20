Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Минобороны назвали еще одно условие окончания войны с РФ arrow

В Минобороны назвали еще одно условие окончания войны с РФ

20 января 2024 10:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Минобороны назвали еще одно условие окончания войны с РФ
Заместитель Министра обороны Украины Иван Гаврилюк. Фото: АрмияInform
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что война между Украиной и Россией должна закончиться переговорами. Также РФ должна отказаться от ядерного оружия.

Об этом он сказал в интервью Tagesspiegel.

Читайте также:

Как должна закончиться война в Украине

По его словам, все войны заканчиваются переговорами, потому война между Украиной и Россией не должна стать исключением.

Гаврилюк отметил, что при согласовании любого соглашения РФ должна отказаться от ядерного оружия. Война должна закончиться возвращением всех территорий Украины, однако нужно сделать механизм, благодаря которому враг не сможет повторно напасть.

"Будут подписаны соглашения — с одной стороны коалицией поддерживающих Украину государств и Россией с другой стороны. И этот документ должен содержать пункт об отказе России от ядерного оружия, потому что это государство — угроза миру", — заверил чиновник.

Напомним, ранее чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Бриджит Бринк рассказала, на каком этапе сейчас переговоры о предоставлении нашей стране гарантий безопасности. По ее словам, задачу заключить настоящий договор поставил президент США Джо Байден.

Минобороны
переговоры
ядерное оружие
люди
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме