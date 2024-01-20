В Минобороны назвали еще одно условие окончания войны с РФ

Заместитель Министра обороны Украины Иван Гаврилюк. Фото: АрмияInform

Заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что война между Украиной и Россией должна закончиться переговорами. Также РФ должна отказаться от ядерного оружия.

Об этом он сказал в интервью Tagesspiegel.

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По его словам, все войны заканчиваются переговорами, потому война между Украиной и Россией не должна стать исключением.

Гаврилюк отметил, что при согласовании любого соглашения РФ должна отказаться от ядерного оружия. Война должна закончиться возвращением всех территорий Украины, однако нужно сделать механизм, благодаря которому враг не сможет повторно напасть.

"Будут подписаны соглашения — с одной стороны коалицией поддерживающих Украину государств и Россией с другой стороны. И этот документ должен содержать пункт об отказе России от ядерного оружия, потому что это государство — угроза миру", — заверил чиновник.

Напомним, ранее чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Бриджит Бринк рассказала, на каком этапе сейчас переговоры о предоставлении нашей стране гарантий безопасности. По ее словам, задачу заключить настоящий договор поставил президент США Джо Байден.