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В Міноборони назвали ще одну умову закінчення війни з РФ

20 січня 2024 10:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Міноборони назвали ще одну умову закінчення війни з РФ
Заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк. Фото: АрміяInform
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що війна між Україною та Росією має закінчитися переговорами. Також РФ повинна відмовитися від ядерної зброї.

Про це він сказав в інтерв'ю Tagesspiegel.

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За його словами, всі війни закінчуються перемовинами, тому війна між Україною та Росією не має стати винятком. 

Гаврилюк наголосив, що під час погодження будь-якої угоди РФ має відмовитися від ядерної зброї. Війна повинна закінчитися поверненням всіх територій України, проте потрібно зробити механізм, завдяки якому ворог не зможе повторно напасти. 

"Будуть підписані угоди — з одного боку коаліцією держав, які підтримують Україну, та Росією з іншого боку. І цей документ має містити пункт про відмову Росії від ядерної зброї, тому що ця держава — загроза миру", — запевнив чиновник. 

Нагадаємо, раніше надзвичайний та повноважний посол США в Україні Бріджит Брінк розповіла, на якому етапі зараз переговори про надання нашій країні гарантій безпеки. За її словами, задачу укласти цей договір поставив президент США Джо Байден.

Міноборони
переговори
ядерна зброя
люди
війна в Україні
Росія

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