В Міноборони назвали ще одну умову закінчення війни з РФ
Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що війна між Україною та Росією має закінчитися переговорами. Також РФ повинна відмовитися від ядерної зброї.
Про це він сказав в інтерв'ю Tagesspiegel.
Як має закінчитися війна в Україні
За його словами, всі війни закінчуються перемовинами, тому війна між Україною та Росією не має стати винятком.
Гаврилюк наголосив, що під час погодження будь-якої угоди РФ має відмовитися від ядерної зброї. Війна повинна закінчитися поверненням всіх територій України, проте потрібно зробити механізм, завдяки якому ворог не зможе повторно напасти.
"Будуть підписані угоди — з одного боку коаліцією держав, які підтримують Україну, та Росією з іншого боку. І цей документ має містити пункт про відмову Росії від ядерної зброї, тому що ця держава — загроза миру", — запевнив чиновник.
Нагадаємо, раніше надзвичайний та повноважний посол США в Україні Бріджит Брінк розповіла, на якому етапі зараз переговори про надання нашій країні гарантій безпеки. За її словами, задачу укласти цей договір поставив президент США Джо Байден.
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