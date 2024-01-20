В Міноборони назвали ще одну умову закінчення війни з РФ

Заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк. Фото: АрміяInform

Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що війна між Україною та Росією має закінчитися переговорами. Також РФ повинна відмовитися від ядерної зброї.

Про це він сказав в інтерв'ю Tagesspiegel.

Читайте також:

Як має закінчитися війна в Україні

За його словами, всі війни закінчуються перемовинами, тому війна між Україною та Росією не має стати винятком.

Гаврилюк наголосив, що під час погодження будь-якої угоди РФ має відмовитися від ядерної зброї. Війна повинна закінчитися поверненням всіх територій України, проте потрібно зробити механізм, завдяки якому ворог не зможе повторно напасти.

"Будуть підписані угоди — з одного боку коаліцією держав, які підтримують Україну, та Росією з іншого боку. І цей документ має містити пункт про відмову Росії від ядерної зброї, тому що ця держава — загроза миру", — запевнив чиновник.

Нагадаємо, раніше надзвичайний та повноважний посол США в Україні Бріджит Брінк розповіла, на якому етапі зараз переговори про надання нашій країні гарантій безпеки. За її словами, задачу укласти цей договір поставив президент США Джо Байден.