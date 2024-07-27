Более 75% военных возвращаются в армию после реабилитации — Минобороны

Украинские военные на боевом задании. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова заявила о высоком проценте военных, возвращающихся в армию после реабилитации. По ее словам, речь идет о раненых разной степени тяжести.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина в субботу, 27 июля.

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Замминистра назвала процент военных, которые после реабилитации возвращаются на войну, во время брифинга на полях первого ежегодного международного Конгресса по военной медицине и ментальному здоровью "Воин: жизнь, здоровье, боеспособность".

"У нас очень высок процент качественной реабилитации, возвращение в строй. Это отмечают и западные партнеры, те страны, которые никогда не имели такого опыта, такой войны, как у нас. Это более 75% раненых. Они после ранения разной степени тяжести", — отметила Калмыкова.

По ее словам, в настоящее время практически каждое учреждение здравоохранения имеет мультидисплициональные команды и реабилитацию.

"Как только начинается лечение, сразу начинается реабилитация. Это не то, что происходит потом. И реабилитация сейчас внедрена во всех учреждениях — как в гражданских, так и в военных", — добавила политик.

Реабилитация раненых военных в Украине

Напомним, что Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о планах по подготовке военных к само- и взаимопомощи, созданию стабилизационных пунктов и открытию реабилитационных центров. Также будет разработана система ментального восстановления и координационный центр для управления медицинскими ресурсами.

Добавим, что во Львове появились дополнительные услуги для военных в рамках программы возмещения средств на посещение фитнес-центров. Теперь реабилитация бойцов получит еще больше свободных возможностей.