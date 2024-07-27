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В Міноборони шокували кількістю військових, які повертаються на війну після реабілітації

27 липня 2024 23:52
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Понад 75% військових повертаються в армію після реабілітації — Міноборони
Українські військові на бойовому завданні. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова заявила про високий відсоток військових, які повертаються до армії після реабілітації. За її словами, йдеться про поранених різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна в суботу, 27 липня.

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Заступниця міністра назвала відсоток військових, які після реабілітації повертаються на війну, під час брифінгу на полях першого щорічного міжнародного Конгресу з військової медицини та ментального здоров'я "Воїн: життя, здоров'я, боєздатність".

"У нас дуже високий відсоток якісної реабілітації, повернення в стрій. Це відзначають і західні партнери, ті країни, які ніколи не мали такого досвіду, такої війни, як у нас. Це понад 75% поранених. Вони після поранення різного ступеня тяжкості", — зазначила Калмикова.

За її словами, наразі практично кожен заклад охорони здоров'я має мультидиспліціональні команди та реабілітацію.

"Як тільки починається лікування, одразу починається реабілітація. Це не те, що відбувається потім. І реабілітація зараз впроваджена в усіх закладах – як у цивільних, так і у військових", — додала посадовиця.

Реабілітація поранених військових в Україні

Нагадаємо, що Міністр оборони України Рустем Умєров заявив про плани з підготовки військових до само- та взаємодопомоги, створення стабілізаційних пунктів і відкриття реабілітаційних центрів. Також розроблять систему ментального відновлення і координаційний центр для управління медичними ресурсами.

Додамо, що у Львові з'явилися додаткові послуги для військових в рамках Програми відшкодування коштів на відвідування фітнес-центрів. Тепер реабілітація бійців отримає ще більше безкоштовних можливостей.

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