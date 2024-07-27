Понад 75% військових повертаються в армію після реабілітації — Міноборони

Українські військові на бойовому завданні. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова заявила про високий відсоток військових, які повертаються до армії після реабілітації. За її словами, йдеться про поранених різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна в суботу, 27 липня.

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Заступниця міністра назвала відсоток військових, які після реабілітації повертаються на війну, під час брифінгу на полях першого щорічного міжнародного Конгресу з військової медицини та ментального здоров'я "Воїн: життя, здоров'я, боєздатність".

"У нас дуже високий відсоток якісної реабілітації, повернення в стрій. Це відзначають і західні партнери, ті країни, які ніколи не мали такого досвіду, такої війни, як у нас. Це понад 75% поранених. Вони після поранення різного ступеня тяжкості", — зазначила Калмикова.

За її словами, наразі практично кожен заклад охорони здоров'я має мультидиспліціональні команди та реабілітацію.

"Як тільки починається лікування, одразу починається реабілітація. Це не те, що відбувається потім. І реабілітація зараз впроваджена в усіх закладах – як у цивільних, так і у військових", — додала посадовиця.

Реабілітація поранених військових в Україні

Нагадаємо, що Міністр оборони України Рустем Умєров заявив про плани з підготовки військових до само- та взаємодопомоги, створення стабілізаційних пунктів і відкриття реабілітаційних центрів. Також розроблять систему ментального відновлення і координаційний центр для управління медичними ресурсами.

Додамо, що у Львові з'явилися додаткові послуги для військових в рамках Програми відшкодування коштів на відвідування фітнес-центрів. Тепер реабілітація бійців отримає ще більше безкоштовних можливостей.