В Москве пылает электроподстанция — россияне уверяют, что все под контролем

В Москве горит электроподстанция. Фото: скриншот

В Москве загорелась электроподстанция "Чагино" в районе Люблино. Причины возгорания пока неизвестны, но россияне пытаются заверить, что ситуация не критична.

Об этом сообщают росСМИ.

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"Около 120 л топлива и трансформатор горят на территории подстанции "Чагино" на юго-востоке Москвы", — пишут росСМИ.

По информации российских СМИ, очаг возгорания в здании трансформатора. Площадь огня составляет около 200 квадратов. На месте происшествия работают экстренные службы.

Россияне уверяют, что объект якобы транзитный и на инфраструктуру Москвы никак не влияет.

Официальной информации о пострадавших нет.

Электроподстанция расположена в Юго-Восточном районе Москвы Люблино по улице Чагинской 2.

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