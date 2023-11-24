Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Москве пылает электроподстанция — россияне уверяют, что все под контролем arrow

В Москве пылает электроподстанция — россияне уверяют, что все под контролем

24 ноября 2023 09:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Москве пылает электроподстанция — россияне уверяют, что все под контролем
В Москве горит электроподстанция. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Москве загорелась электроподстанция "Чагино" в районе Люблино. Причины возгорания пока неизвестны, но россияне пытаются заверить, что ситуация не критична.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

В России горит электропидстанция

"Около 120 л топлива и трансформатор горят на территории подстанции "Чагино" на юго-востоке Москвы", — пишут росСМИ.

По информации российских СМИ, очаг возгорания в здании трансформатора. Площадь огня составляет около 200 квадратов. На месте происшествия работают экстренные службы.

Россияне уверяют, что объект якобы транзитный и на инфраструктуру Москвы никак не влияет.

Официальной информации о пострадавших нет.

Электроподстанция расположена в Юго-Восточном районе Москвы Люблино по улице Чагинской 2.

Ранее мы сообщали, что ночью на военной части поселка Котлубань в Волгоградской области прогремели сильные взрывы. Впоследствии местные сообщили о сильном пожаре.

Напомним, что в российской Бурятии вспыхнул мощный пожар на горно-обогатительном комбинате. Огонь распространился на площадь в 500 кв. м.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Закон о банке спермы и яйцеклеток военных — родятся ли дети у погибших - 80x80

Закон о банке спермы и яйцеклеток военных — родятся ли дети у погибших

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

Новость с видео

20:56 Земля получила лазерное сообщение из глубин космоса — что ждет человечество

Актуальное по теме