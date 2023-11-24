В Москві палає електропідстанція — росіяни запевняють, що все під контролем
В Москві спалахнула електропідстанція "Чагіно" в районі Любліно. Причини загорання наразі невідомі, але росіяни намагаються запевнити, що ситуація не критична.
Про це повідомляють росЗМІ.
У Росії палає електропідстанція
"Близько 120 л палива та трансформатор горять на території підстанції "Чагіно" на південному сході Москви", — пишуть росЗМІ.
За інформацією російських ЗМІ, осередок займання в будівлі трансформатора. Площа вогню близько 200 квадратів. На місці події працюють екстрені служби.
Росіяни запевняють, що об'єкт нібито транзитний і на інфраструктуру Москви ніяк не впливає.
Офіційної інформації про постраждалих немає.
Електропідстанція розташована у Південно-Східному районі Москви Любліно на вулиці Чагінській 2.
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