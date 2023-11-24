В Москві палає електропідстанція — росіяни запевняють, що все під контролем

В Москві палає електропідстанція. Фото: скриншот

В Москві спалахнула електропідстанція "Чагіно" в районі Любліно. Причини загорання наразі невідомі, але росіяни намагаються запевнити, що ситуація не критична.

Про це повідомляють росЗМІ.

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"Близько 120 л палива та трансформатор горять на території підстанції "Чагіно" на південному сході Москви", — пишуть росЗМІ.

За інформацією російських ЗМІ, осередок займання в будівлі трансформатора. Площа вогню близько 200 квадратів. На місці події працюють екстрені служби.

Росіяни запевняють, що об'єкт нібито транзитний і на інфраструктуру Москви ніяк не впливає.

Офіційної інформації про постраждалих немає.

Електропідстанція розташована у Південно-Східному районі Москви Любліно на вулиці Чагінській 2.

Раніше ми повідомляли, що вночі на військовій частині селища Котлубань у Волгоградській області пролунали сильні вибухи. Згодом місцеві повідомили про сильну пожежу.

Нагадуємо, що у російській Бурятії спалахнула потужна пожежа на гірничо-збагачувальному комбінаті. Вогонь розповсюдився на площу 500 кв. м.