Радосав Сикорский назвал условие сбивания Польшей российских ракет над Украиной

Радосав Сикорский. Фото: Mandiner/Marton Ficsor

Польша могла бы сбивать российские ракеты над Украиной при одном условии. Батареи польских ЗРК будут развернуты, если Россия начнет обстреливать атомные электростанции.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радосав Сикорский в интервью BBС.

Читайте также:

Будет ли Польша сбивать российские ракеты над Украиной

На вопрос ведущей Аниты Ананд относительно того, где для Польши проходят "красные линии" в отношении РФ и Украины, а также имеет ли Варшава право сбивать российские ракеты в украинском воздушном пространстве, политик сказал, что Польша могла бы помочь Украине, чтобы защитить атомные электростанции. .

"Чернобыльская ядерная авария была в Украине. Представьте себе, что одна из российских дронов или ракет собьется с курса и улетит не в Польшу или Румынию, как уже бывало, а ударит по одной из украинских атомных электростанций. Я считаю, что мы должны помочь Украине защитить ее АЭС от таких заблудших российских ракет", — сказал Сикорский.

Он подчеркнул, что это его мнение и что юридически Польша имела бы право на самооборону, но "никаких решений об этом не принимали".