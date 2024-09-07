Радосав Сікорський назвав умову збиття Польщею російських ракет над Україною

Радосав Сікорський. Фото: Mandiner/Márton Ficsor

Польща могла б збивати російські ракети над Україною за однієї умови. Батареї польських ЗРК будуть розгорнуті якщо Росія почне обстрілювати атомні електростанції.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радосав Сікорський в інтерв'ю BBС.

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На запитання ведучої Аніти Ананд, щодо того, де для Польщі проходять "червоні лінії" стосовно РФ та України, а також чи має Варшава право збивати російські ракети в українському повітряному просторі, політик сказав, що Польща могла б допомогти Україні, щоб захистити атомні електростанції.

"Чорнобильська ядерна аварія була в Україні. Уявіть собі, що один із російських дронів чи ракет зіб'ється з курсу і полетить не в Польщу чи Румунію, як уже бувало, а вдарить по одній з українських атомних електростанцій. Я вважаю, що ми повинні допомогти Україні захистити її АЕС від таких заблудших російських ракет", — сказав Сікорський.

Він наголосив, що це його думка і що юридично Польща мала б право на самооборону, але "жодних рішень про це не ухвалювали".