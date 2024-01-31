В Нацполиции ответили, сколько гражданских погибло во время полномасштабной войны

Начальник Главного следственного управления (ГСУ) Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе. Фото: пресс-служба Нацполиции

В Украине из-за полномасштабного вторжения, которое начала Россия, погибло 9,7 тысяч мирных жителей. Такие данные документировали сотрудники Национальной полиции.

Об этом заявил начальник Главного следственного управления (ГСУ) Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе в интервью "Интерфакс-Украина".

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Он отметил, что в настоящее время почти семь тысяч гражданских числятся пропавшими без вести. В свою очередь ущерб от потери жилья и имущества граждан Украины составляет более 40 млрд грн.

"Непосредственно полиция задокументировала гибель 9,7 тысяч украинцев, еще 11 тысяч получили ранения, почти 7 тысяч пропали без вести. Это все — гражданские лица", — подчеркнул Цуцкиридзе.

Преступления в отношении украинских детей

Также из-за действий оккупантов среди погибших 522 ребенка. Кроме того, было открыто производство о 14 тысячах украинских детей, которых россияне депортировали в РФ и Беларусь.

Руководитель ГСУ Нацполиции добавил, что такие цифры касаются тех территорий, которые не оккупированы.

"Мне даже страшно представить, что творится в оккупации. Не знаем всю правду, нужно будет в будущем по крохам собирать показания и доказательства. Дома в Мариуполе враг просто сравнивал с землей, и неизвестно, оставались ли там люди. Украинцы гибли не только от снарядов, но и от копоти, удушья", — рассказал правоохранитель.

Напомним, ранее мы писали, что в группу по созданию трибунала для России уже присоединились более 40 стран. За последний год их количество выросло вдвое.