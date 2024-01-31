В Нацполіції відповіли, скільки цивільних загинуло під час повномасштабної війни

Начальник Головного слідчого управління (ГСУ) Національної поліції України Максим Цуцкірідзе. Фото: пресслужба Нацполіції

В Україні через повномасштабне вторгнення, яке розпочала Росія, загинуло 9,7 тисяч мирних жителів. Такі дані задокументували співробітники Національної поліції.

Про це заявив начальник Головного слідчого управління (ГСУ) Національної поліції України Максим Цуцкірідзе в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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Він зазначив, що наразі майже сім тисяч цивільних вважаються зниклими безвісти. Своєю чергою збитки від втрати житла та майна громадян України становлять понад 40 млрд грн.

"Безпосередньо поліція задокументувала загибель 9,7 тисячі українців, ще 11 тисяч дістали поранень, майже 7 тисяч зникли безвісти. Це все — цивільні особи", — наголосив Цуцкірідзе.

Злочини щодо українських дітей

Також через дії окупантів серед загиблих 522 дитини. Крім того, було відкрито провадження про 14 тисяч українських дітей, яких росіяни депортували до РФ та Білорусі.

Керівник ГСУ Нацполіції додав, що такі цифри стосуються тих територій, які не є окупованими.

"Мені навіть страшно уявити, що коїться в окупації. Не знаємо всю правду, потрібно буде в майбутньому по крихтах збирати свідчення і докази. Будинки в Маріуполі ворог просто зрівнював із землею, і невідомо, чи залишалися там люди. Українці гинули не тільки від снарядів, а й від кіптяви, задухи", — розповів правоохоронець.

Нагадаємо, раніше ми писали, що до групи щодо створення трибуналу для Росії вже долучилися понад 40 країн. За останній рік їх кількість зросла вдвічі.