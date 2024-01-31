Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Нацполіції відповіли, скільки цивільних загинуло під час повномасштабної війни arrow

В Нацполіції відповіли, скільки цивільних загинуло під час повномасштабної війни

31 січня 2024 16:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Нацполіції відповіли, скільки цивільних загинуло під час повномасштабної війни
Начальник Головного слідчого управління (ГСУ) Національної поліції України Максим Цуцкірідзе. Фото: пресслужба Нацполіції
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні через повномасштабне вторгнення, яке розпочала Росія, загинуло 9,7 тисяч мирних жителів. Такі дані задокументували співробітники Національної поліції.

Про це заявив начальник Головного слідчого управління (ГСУ) Національної поліції України Максим Цуцкірідзе в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Читайте також:

Скільки українців загинуло та отримало поранення

Він зазначив, що наразі майже сім тисяч цивільних вважаються зниклими безвісти. Своєю чергою збитки від втрати житла та майна громадян України становлять понад 40 млрд грн.

"Безпосередньо поліція задокументувала загибель 9,7 тисячі українців, ще 11 тисяч дістали поранень, майже 7 тисяч зникли безвісти. Це все — цивільні особи", —  наголосив Цуцкірідзе.

Злочини щодо українських дітей

Також через дії окупантів серед загиблих 522 дитини. Крім того, було відкрито провадження про 14 тисяч українських дітей, яких росіяни депортували до РФ та Білорусі.

Керівник ГСУ Нацполіції додав, що такі цифри стосуються тих територій, які не є окупованими. 

"Мені навіть страшно уявити, що коїться в окупації. Не знаємо всю правду, потрібно буде в майбутньому по крихтах збирати свідчення і докази. Будинки в Маріуполі ворог просто зрівнював із землею, і невідомо, чи залишалися там люди. Українці гинули не тільки від снарядів, а й від кіптяви, задухи", — розповів правоохоронець. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що до групи щодо створення трибуналу для Росії вже долучилися понад 40 країн. За останній рік їх кількість зросла вдвічі.

воєнний стан
військові злочини
війна в Україні
Росія
Нацполіція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі